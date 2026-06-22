La remodelación del vagón de tren de la Vía Verde en Jaén cuenta con autorización de Adif desde el pasado 9 de abril

Estado actual del vagón ubicado en el inicio de la Vía Verde del Aceite, en Jaén capital - PP

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La remodelación del vagón de la Vía Verde del Aceite cuenta con autorización de Adif desde el pasado 9 de abril. Así se ha indicado desde la propia Adif, una vez que el PP atribuyó a esta empresa pública el que el Ayuntamiento no pudiera intervenir en dicho vagón.

Desde Adif se ha indicado a Europa Press que fue la Diputación de Jaén como titular de la Vía Verde la que cursó la petición con fecha 25 de marzo de 2026 y la autorización se concedió y notificó por parte de Adif con fecha 9 de abril.

La respuesta de Adif se produce después de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén señalara que el vagón no va a ser remodelado al haberse paralizado la tramitación del expediente. Según los populares, la causa era el retraso de la autorización del Administrador de infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario de la plataforma en la que está estacionado, algo que la propia empresa ha rechazado argumentándolo con fechas concretas.

La remodelación del deteriorado vagón contaba con una subvención de 192.479,15 euros aportada por la Junta de Andalucía con una partida procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este proyecto se incluye en el plan de sostenibilidad turística en destino del Ayuntamiento denominado Jaén, capital del oleoturismo en España.

La idea inicial planteada para este vagón contemplaba convertirlo en una pequeña zona de restauración, además de albergar un servicio de alquiler de bicicletas.

La viceportavoz popular en el Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno, criticó el pasado viernes "la inoperancia" de PSOE y Jaén Merece Más en la gestión municipal y reprochó a sendas formaciones que hayan permitido a Adif demorarse en una autorización que es preceptiva para la remodelación y adecuación del vagón.

Según Moreno, el retraso en la recepción de la autorización ha motivado que sea materialmente imposible ejecutar la restauración del vagón en la fecha fijada. En este sentido, la edil popular resaltó que la actuación debía de estar finalizada antes del 30 de junio de 2026, por lo que, a estas altura, el gobierno local deberá indicar si renuncia o no a dicha subvención.