Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba. - RENFE - Archivo

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe abrirá al público su base de mantenimiento de Córdoba el sábado 24 de octubre con motivo de las actividades organizadas por el Día del Tren. La instalación está situada en el kilómetro 5 de la carretera de Palma del Río.

Según han destacado desde Renfe, todavía quedan plazas disponibles y las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 20 de octubre a través de este enlace: 'https://grupo.renfe.com/es/es/sociedades/ingenieria-y-manten...'.

La jornada permitirá conocer de cerca las instalaciones y los procesos de revisión y reparación de los trenes, así como algunas de las tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar el mantenimiento. Las visitas se realizarán en grupos entre las 10,00 y las 13,00 horas, con pases cada 30 minutos.

La iniciativa se enmarca en las celebraciones del Día del Tren, que se conmemora el 28 de octubre, y busca acercar a la sociedad el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla cada día para que los trenes circulen con la máxima fiabilidad, seguridad y confort, al tiempo que se da visibilidad a la labor de sus profesionales.