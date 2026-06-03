Renfe y Avanza refuerzan la conexión del Campo de Gibraltar con Madrid y Granada con más frecuencias Tren+Bus

Archivo - Tren Avant de Renfe (imagen de archivo). - RENFE - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe y Avanza ampliarán desde el 26 de junio la oferta Tren+Bus con nuevas conexiones entre Madrid, Granada y el Campo de Gibraltar. La programación intermodal con origen y destino Algeciras permitirá reforzar la movilidad hacia y desde Algeciras y La Línea (Cádiz) mediante enlace en Málaga. Los billetes están disponibles en los canales de venta habituales de Renfe.

Según ha informado la entidad ferroviaria en una nota, la ampliación de esta programación, impulsada por Renfe, responde a la no disponibilidad temporal de la infraestructura ferroviaria por las obras que ejecuta Adif, una circunstancia que limita la prestación habitual de los servicios directos de tren con origen o destino en el Campo de Gibraltar.

En este contexto, el acuerdo de Renfe y Avanza, vigente desde 2013 para la conexión intermodal entre la Costa del Sol (Marbella y Estepona) y Madrid, refuerza "la apuesta por la intermodalidad y da continuidad a una colaboración consolidada", mediante billete combinado de tren de Alta Velocidad (AVE/Avlo) y autobús, con enlace en Málaga.

Sobre esta base, la programación incorpora además dos nuevos destinos: Gibraltar/La Línea-Bus y Algeciras-Bus, de modo que el cliente pueda consultar y adquirir siempre la mejor alternativa disponible en su franja horaria con un único título de transporte.

Las nuevas conexiones Tren+Bus se incorporan a la oferta vigente de Renfe hasta alcanzar una media diaria de 19 frecuencias entre Campo de Gibraltar y Madrid y otras 14 entre Campo de Gibraltar y Granada. De este modo, la alternativa vía Málaga mejora de forma significativa la oferta actual tanto en número de servicios como en tiempos de viaje, según ha asegurado Renfe.

Esta solución intermodal mejora de manera sustancial la conectividad y el acceso del Campo de Gibraltar a Madrid y, de forma indirecta, al conjunto del territorio nacional, al ampliar significativamente el número de opciones de viaje y mejorar su distribución a lo largo del día.

En la relación Madrid-Campo de Gibraltar, la programación conjunta de Renfe y Avanza eleva la oferta hasta 19 conexiones diarias en ambos sentidos, con especial refuerzo en sentido Campo de Gibraltar-Madrid, donde las opciones prácticamente se triplican gracias a la incorporación de siete nuevas conexiones Tren+Bus, sobre la oferta actual.

Además, la optimización de los enlaces permite reducir los tiempos medios de viaje en 29 minutos en sentido Madrid-Campo de Gibraltar y en 14 minutos en sentido inverso. Con esta ampliación, Renfe y Avanza ofrecen una alternativa de movilidad "más eficiente, flexible y sencilla" de adquirir, con un único proceso de compra y mejores opciones de viaje para los clientes.

MÁS OPCIONES CAMPO DE GIBRALTAR-MADRID

En sentido Madrid-Algeciras se incorporan cuatro nuevas frecuencias y el sistema mostrará al viajero la opción más rápida en cada franja horaria, lo que permite reducir el tiempo medio de viaje hasta en 35 minutos.

En sentido inverso, Campo de Gibraltar-Madrid, la oferta pasa de tres a diez servicios diarios y el tiempo medio de viaje se reduce en 14 minutos, con siete nuevas frecuencias entre Algeciras y Madrid aprovechando las conexiones con enlace en Málaga.

En la relación Granada-Campo de Gibraltar se añaden tres conexiones diarias por sentido. Desde Granada, el tiempo medio de viaje se reduce de seis horas y 22 minutos a cuatro horas y 37 minutos, mientras que desde el Campo de Gibraltar se pasa de 4 a 7 servicios diarios y el tiempo medio se reduce en 38 minutos.