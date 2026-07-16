Renfe programa 132 autobuses para trenes de Proximidad en Córdoba entre Alcolea y Rabanales por tareas de mantenimiento

Archivo - Apeadero ferroviario del Campus Universitario de Rabanales, en Córdoba. - RENFE - Archivo

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado de la puesta en marcha de un total de 132 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros de seis trenes de Proximidad de Córdoba por tareas de mantenimiento de la infraestructura, del 15 de julio al 7 de agosto, que afecta a seis trenes que realizan su recorrido entre Alcolea y el Campus Universitario de Rabanales.

Según detalla Renfe, dichos trabajos de mantenimiento afectan a seis servicios, tres por sentido, en el tramo horario entre 10,30 horas a 14,30 horas, que ahora realizarán el trayecto entre Alcolea y el Campus de Rabanales por carretera.

En concreto, los trenes afectados son, con salida desde Rabanales, el de las 11,06 horas (diario), el de las 11,47 horas (que circula de lunes a viernes) y el de las 12,37 horas (también diario). En lo que respecta a los trenes con salida desde Alcolea, los cambios afectan al de las 11,20 horas (diario), al de las 12,15 horas (de lunes a viernes) y al de las 12,59 horas (diario).

Para concluir, desde Renfe han recordado que no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.