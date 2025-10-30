Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha restablecido este jueves 30 de octubre los trenes de Cercanías de Sevilla salvo la C1 entre las estaciones de Lora del Río y La Salud y mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Huelva y Cádiz debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvia y tiempo.

Según la información facilitada por Renfe a las 07.30 horas, todas las líneas de Cercanías de Sevilla se encuentran operativas excepto la C1, que no presta servicio entre las estaciones de Lora del Río y la Salud aunque sí lo hace entre Jardines de Hércules y Lora del Río. Los trenes de Cercanías de Cádiz también prestan servicio con normalidad.

Por contra, los trenes de Media Distancia de Andalucía continúan sin servicio en las relaciones que unen Sevilla con Huelva y Cádiz. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para garantizar estos trayectos.

En cuanto a los trenes de Larga Distancia, el Alvia Cádiz-Madrid de las 06.35 horas ha sido suprimido de origen a destino, mientras que el Alvia Cádiz-Barcelona de las 07.35 horas ha iniciado su viaje desde Sevilla, de forma que los viajeros procedentes de Cádiz serán encaminados en medios alternativos.

Lo mismo ocurre con el Alvia Huelva-Madrid de las 08.00 horas, por lo que Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Huelva y Sevilla.