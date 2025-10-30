Adif da por solucionada la avería en la catenaria en San Juan y se recuperan "gradualmente los trenes"

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este jueves de que se ha dado por solucionada la avería de falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto por las inclemencias meteorológicas y que obligó a interrumpir la circulación este miércoles en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla.

Así lo ha confirmado la entidad, a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la que además ha señalado que se ha comenzado a recuperar los trenes "de forma gradual su frecuencia de paso habitual".

Por otro lado, Renfe ha informado este jueves de que "debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias", el servicio ferroviario en algunas zonas de Andalucía se encuentra afectado.

Así, los que afectan a la provincia, se ha visto afectado el Alvia a Madrid de las 08,00 horas, cuyo tramo entre Huelva y Sevilla se ha realizado en autobús.

Por otro lado, Adif informaba a última hora de este miércoles de que la circulación entre Gibraleón y Calañas quedaba restablecida tras la retirada de un árbol que había caído sobre la vía a causa del temporal que ha azotado a la comunidad andaluza.

Como consecuencia de la interrupción, el tren de Media Distancia Huelva (15,15 horas)-Jabugo (16,52 horas) se ha visto afectado y ha tenido que retroceder hasta Gibraleón, donde los pasajeros han sido trasladados por carretera hasta su destino.