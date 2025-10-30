El barro, piedras y acumulación de agua mantienen cortadas dos carreteras en Montilla y Santaella (Córdoba)

Carretera de la provincia de Córdoba afectada por los efectos del temporal provocado por la borrasca Benjamín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barro, piedras y la acumulación de agua mantienen cortadas este jueves dos carreteras provinciales en los términos municipales de Montilla y Santaella, tras el corte de otras tres carreteras este miércoles, en Castro del Río, Nueva Carteya y Aguilar de la Frontera, por los efectos del temporal provocado por la borrasca Benjamín, con la activación de alertas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, según la información de la Guardia Civil de Tráfico y la Dirección General de Tráfico (DGT), se mantienen cortadas la CO-4207, de Montilla a Montalbán, en el kilómetro 4, por barro y piedras, y entre los kilómetros 5 y 6 por acumulación de agua, todo ello en el término montillano. Y la carretera CO-4301, entre los kilómetros 4 y 8 por acumulación de barro, en el término de Santaella.

Al respecto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado a las 07,50 horas de este jueves la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que ha pasado a fase de preemergencia tras finalizar todos los avisos por lluvia, que han provocado 1.499 incidencias en la comunidad y dos personas heridas en Gibraleón (Huelva) y Carmona (Sevilla).

Según ha detallado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado, en la provincia cordobesa ha habido 61 incidencias. Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos.