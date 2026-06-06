Renovarán las pistas del polideportivo Molino Nuevo de Granada con nuevos pavimentos, césped artificial y luces LED

Vista de la zona polideportiva de Molino Nuevo, en el distrito Norte de Granada. - WEB CONCEJALÍA DE DEPORTES DE GRANADA

GRANADA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada renovará las pistas polideportivas del Polideportivo Molino Nuevo, en el Distrito Norte, con una inversión de 120.000 euros cofinanciada al 50% por la Junta de Andalucía. La actuación, adjudicada a la empresa Creche Concept Invest S.L. y con un plazo de ejecución de un mes, permitirá modernizar una instalación muy utilizada por vecinos, jóvenes y centros educativos de la zona.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que las obras permitirán actuar de forma integral sobre unas canchas que actualmente presentan grietas, desgaste y desperfectos derivados del uso continuado, incorporando nuevos pavimentos, iluminación LED y mejoras de accesibilidad para ofrecer un espacio más seguro, cómodo y adaptado al uso diario.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta actuación permitirá dar respuesta a una mejora muy demandada por los vecinos del barrio Rey Badis "y seguir fomentando el deporte como un hábito saludable y un espacio de convivencia en el Distrito Norte".

El proyecto contempla la renovación completa de las dos pistas mediante la ejecución de una nueva base de aglomerado asfáltico y la sustitución íntegra de los pavimentos actuales por superficies de mayor resistencia y durabilidad, preparadas para soportar un uso intensivo de la instalación deportiva.

Una de las canchas contará con un acabado deportivo de resina multicapa para la práctica de fútbol sala y baloncesto, mientras que la otra incorporará césped artificial drenante de última generación, mejorando tanto las condiciones de juego como la seguridad y el confort de uso de la instalación.

Los trabajos incluirán además la reparación de fisuras mediante fresado, sellado y refuerzo estructural del firme, la colocación de nuevos bordillos perimetrales, el marcaje reglamentario de las pistas y la adecuación de rampas de acceso para mejorar la accesibilidad de la instalación.

También se sustituirá el actual sistema de iluminación por nuevos proyectores LED más eficientes que permitirán mejorar la visibilidad y garantizar unas mejores condiciones para la práctica deportiva en estas instalaciones exteriores.

La intervención permitirá incrementar la adherencia y seguridad de las superficies deportivas, reducir el riesgo de caídas y lesiones y mejorar la eficiencia energética del polideportivo gracias a la modernización del alumbrado.

Las obras se enmarcan en el plan municipal de conservación, mejora y modernización de las instalaciones deportivas de barrio impulsado por el Ayuntamiento de Granada para seguir acercando el deporte y los hábitos de vida saludable a todos los distritos de la ciudad.

"Seguimos invirtiendo en instalaciones deportivas de proximidad para que todos los barrios cuenten con espacios adecuados, modernos y seguros donde practicar deporte y compartir tiempo de convivencia", ha concluido la alcaldesa.