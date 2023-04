La renuncia del alcalde de Santiago Pontones eleva a 9 los regidores del PSOE de Jaén que no aspirarán a repetir el 28M

JAÉN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La decisión del actual alcalde de Santiago-Pontones (Jaén), Pascual González, de no presentarse a la reelección ha elevado a nueve los primeros ediles del PSOE que no optarán a la reelección en los próximos comicios municipales del 28 de mayo. El PSOE cuenta en la provincia con 67 alcaldes, de ellos 58 se presentan a la reelección. Los nueve alcaldes socalistas que no se presentan a la reelección son los de Alcaudete, Bedmar, Cambil, Cazorla, Escañuela, Fuerte del Rey, Jódar, Villanueva del Arzobispo y Santiago-Pontones.

Tras la decisión de González de no presentarse a la reelección, el PSOE ha celebrado una asamblea en la que ha saldo elegida María López Espinosa como candidata del PSOE a la Alcaldía de Santiago-Pontones. En la asamblea, la militancia de la Agrupación ha aprobado por unanimidad la candidatura que encabeza y llega con el objetivo de que Santiago-Pontones y sus aldeas "sigan creciendo y avanzando hacia un futuro próspero".

López ha destacado, y al mismo tiempo ha agradecido, "el extraordinario trabajo que ha desarrollado Pascual González en todos estos años" y ha apuntado que "es un honor y una responsabilidad coger el testigo para continuar esta enorme labor", algo que asume "con mucha ilusión y ganas de trabajar".

En este punto, ha advertido que "Santiago-Pontones no puede frenarse ahora", y el reto es "continuar avanzando en un escenario complicado, pero con muchas oportunidades de futuro que ya estamos aprovechando y que tenemos que seguir trabajando para que se multipliquen".

López ha abogado por seguir colocando a Santiago-Pontones "como punta de lanza en la defensa del medio rural", porque el municipio y sus aldeas tienen "un potencial inmenso". "Hemos ganado visitantes cuando otros los perdían, gracias al trabajo del Ayuntamiento y por supuesto gracias a que tenemos una riqueza natural impresionante", ha dicho la candidata. "Somos un lugar único para el visitante, pero también somos un lugar único para vivir, trabajar y formar un proyecto de vida", ha apuntado López.

María López Espinosa tiene 26 años, es graduada en Gestión Cultural por la Universidad de Córdoba y tiene un Ciclo Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Trabaja como técnica de Cultura, Turismo y Deportes en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

Al PSOE solo le quedan dos candidatos por nombrar de cara a las municipales del 28 de mayo, como son los de Frailes e Higuera de Calatrava, donde los socialistas no tienen estructura local y de ahí el retraso a la hora de conformar las candidaturas y la persona que las va a encabezar.