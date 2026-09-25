Representantes de Cacof le trasladan a la presidenta del Parlamento de Andalucía la situación del sector farmacéutico

Representantes de Cacof le trasladan a la presidenta del Parlamento la situación del sector farmacéutico y sus objetivos. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, se ha reunido con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Ernesto Cervilla, y con su vicepresidente, Jorge García, con motivo de la celebración este viernes, 25 de septiembre, del Día Mundial del Farmacéutico.

Según ha informado el Parlamento de Andalucía en una nota, la fachada principal de la Cámara se iluminará este viernes por la noche de verde para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico. En el encuentro, los representantes del Cacof han explicado a la presidenta la situación actual que vive el sector de la Farmacia y los próximos objetivos que se han planteado de cara a los siguientes años.

Por su parte, Mestre ha agradecido "la labor esencial que prestan los farmacéuticos para la ciudadanía" y ha puesto el Parlamento a disposición del Consejo para que "se debatan todas las medidas que consideren necesarias y que beneficien a los andaluces".

Con más de 14.500 farmacéuticos colegiados, Andalucía es la comunidad autónoma española con mayor número de estos profesionales, y cuenta además con una red de casi 3.900 farmacias, distribuidas por todo el territorio. El 65,8% de estas farmacias se encuentran fuera de las capitales provinciales, "una característica que convierte a la red farmacéutica andaluza en una infraestructura sanitaria especialmente relevante para garantizar la accesibilidad y la equidad territorial". En términos de población, existe una farmacia por cada 2.242 habitantes.