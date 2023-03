Repullo asegura que el proyecto del PP garantiza "un futuro de bienestar y oportunidades" para Montilla (Córdoba)

MONTILLA (CÓRDOBA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha defendido este viernes desde Montilla (Córdoba) que "el Partido Popular tiene a los mejores candidatos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, un gran equipo de mujeres y hombres muy preparados, cercanos, trabajadores, fuertes y honestos que van a trabajar para consolidar el liderazgo y la transformación de Andalucía desde los ayuntamientos". Así, ha destacado que el candidato del PP a la Alcaldía, Federico Cabello de Alba, "garantiza un futuro de bienestar y oportunidades" para el municipio

"Los Montillanos ya han elegido lo que quieren", ha asegurado Repullo en un comunicado, "ya marcaron su objetivo, que es estar a la cabeza, ser los primeros, competir con los mejores" y "lo hicieron votando de forma mayoritaria el pasado 19 de junio el proyecto de Juanma Moreno, el proyecto del Partido Popular, en el que Montilla es estratégica".

El secretario general del PP-A ha afirmado que "Andalucía, al igual que Montilla, tiene más oportunidades con los proyectos y la gestión del PP" y ha explicado que "tenemos mejores servicios públicos porque se está invirtiendo más que nunca en Sanidad, en Educación y en nuestros mayores".

Según sus palabras, "Federico representa esas políticas de éxito que caracterizan al modelo de Juanma Moreno de impuestos bajos para favorecer la inversión y el empleo, y de refuerzo de los servicios públicos, y además trabaja día a día para que el proyecto del PP salga adelante en Montilla, en Córdoba y toda Andalucía".

Según ha manifestado, "hemos venido a buscar recursos y oportunidades para Andalucía y a proteger a las familias, a diferencia de lo que hizo durante décadas el PSOE andaluz que fue robar el dinero de los parados en las tramas de los ERE fraudulentos y de las sobrecomisiones por las ayudas sociolaborales". "Un partido que, desgraciadamente sigue dando mala imagen y malas noticias, como es ahora el caso Mediador, que nos avergüenza a todos y en la que podrían estar implicados diputados socialistas andaluces", ha apostillado.

Frente a eso, Repullo ha mostrado su satisfacción porque "el Partido Popular ha acabado con esa etapa negra en Andalucía" y "ahora trabajamos desde el gobierno andaluz para ayudar a nuestros autónomos y pymes, que son quienes crean riqueza y empleo, para darle oportunidades a los jóvenes con una oferta de Formación Profesional adecuada al tejido productivo y una empleabilidad del entre 75 y el 100%, y un buen ejemplo son los cursos de soldadura e instalaciones bioclimáticas, que están ofreciendo una magnífica cantera a las empresas del pujante sector del frío industrial".

El secretario general de los populares andaluces ha reafirmado que "estamos centrados en lo que importante, que son los andaluces y los montillanos" y "no como el ministro Planas, que no puede pisar Andalucía porque ha sido incapaz de trabajar por una PAC que no haga que nuestros agricultores y ganaderos pierdan 500 millones de ayudas, poniendo en serio riesgo la viabilidad por ejemplo de los viñedos de Montilla".

"Montilla se merece otra cosa y Federico sabe lo que esta tierra necesita. Está preparado, tiene equipo, proyecto y a un partido detrás que va a salir a por todas", ha concluido.

Por su parte, presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, se ha mostrado orgulloso de volver a contar con Federico Cabello de Alba como candidato a la Alcaldía, resaltando que "Montilla necesita que Federico Cabello de Alba vuelva a la Alcaldía para recuperar el rumbo".

"A Montilla le sobra crispación y le falta gestión, como la que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno en la ciudad con proyectos que avanzan como la ampliación del Hospital, con un proyecto ya redactado y a punto de licitarse", ha precisado.

Por último, el candidato a la alcaldía de Montilla, Federico Cabello de Alba, ha agradecido el respaldo de la dirección regional y provincial de su partido y se ha mostrado "con más ganas que nunca por aportar mi experiencia al gran proyecto que tenemos para Montilla".

"Me duele en el alma ver como nuestros emprendedores, nuestros autónomos, los que arriesgan su patrimonio, su esfuerzo y su salud para generar riqueza, se llevan sus empresas a otras ciudades de alrededor que les ofrecen mayores facilidades que la suya propia", ha lamentado comprometiéndose a "darle la vuelta a eso con políticas como las del presidente Juanma Moreno, facilitando que nuestros emprendedores se queden y vengan muchos más para hacer más grande, más fuerte y mejor a esta ciudad, en la que nuestros mayores encuentren también el bienestar que necesitan y merecen después del esfuerzo que han realizado durante toda su vida".