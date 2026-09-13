Repullo asegura que el PSOE "abandonó Andalucía hace mucho tiempo" y reivindica la "cooperación entre administraciones"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en una reunión con alcaldes y portavoces de municipios de Córdoba. - PP DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha valorado este domingo, 13 de septiembre, la vocación municipalista del PP andaluz y una forma de entender la política "basada en la escucha, la respuesta a los problemas de los vecinos y la cooperación entre administraciones" durante una reunión de trabajo celebrada en Lucena (Córdoba) con alcaldes y portavoces populares de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, frente al "abandono" desde "hace mucho tiempo" del PSOE-A en la comunidad andaluza.

Según ha concretado la formación en una nota, Repullo ha estado acompañado por el coordinador general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el presidente del Consejo de alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, el presidente de la Diputación provincial, Salvador Fuentes, y el alcalde lucentino, Aurelio Fernández.

El secretario general de los populares andaluces ha explicado que el encuentro tiene como objetivo "escuchar y coordinar la labor del Partido Popular Andalucía para servir mejor a cada municipio", especialmente ante desafíos que afectan directamente a las familias como "la vivienda, la movilidad, la seguridad, el comercio, la industria, los servicios públicos o las oportunidades para los jóvenes".

Al hilo, Repullo ha destacado que es en los ayuntamientos donde la política se somete diariamente "a su examen más exigente". "Un vecino lo que quiere es que los partidos, los políticos, pongan a su pueblo lo primero. Quiere que su alcalde lo escuche, que su ayuntamiento responda y que las administraciones colaboren", ha señalado.

A su juicio, los ciudadanos quieren instituciones "al servicio de la gente y no del que gobierna". "Esa cercanía, esa capacidad de dar la cara y resolver, es la esencia del municipalismo que representa el Partido Popular de Andalucía", ha afirmado.

Repullo ha remarcado que el PP es "un partido profundamente municipalista" que entiende que los grandes proyectos no se construyen únicamente desde arriba, sino "barrio a barrio, calle a calle y pueblo a pueblo", y que detrás de cada resultado electoral existen años de "presencia, escucha y trabajo".

De cara al nuevo reto municipal, ha explicado que el PP andaluz quiere reforzar todavía más su presencia en todos los rincones de la comunidad y afrontar esta nueva etapa "con ilusión, unidad y generosidad". "Trabajamos para reunir a los mejores equipos para servir a los ciudadanos", ha asegurado.

EQUIPOS ABIERTOS A LA SOCIEDAD "FRENTE A QUIENES LEVANTAN MUROS"

Repullo ha contrapuesto esta manera de trabajar con otras formas de entender la política. Mientras el PP reúne a alcaldes y portavoces "para escucharlos y fortalecer sus proyectos", ha aludido a los casos judiciales que afectan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez y a algunos de sus "fieles", entre los que ha citado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

"Miren lo que está viviendo Ceuta, miren lo que está viviendo la costa andaluza con el endurecimiento del narcotráfico en la zona, miren el abandono ferroviario, ya qué decir de las víctimas de Adamuz, porque el PSOE abandonó Andalucía hace mucho tiempo. María Jesús Montero es su último ejemplo", ha manifestado.

Frente a ello, Repullo ha reivindicado un PP que confía en sus equipos y abre el partido a la sociedad. "Otros levantan muros incluso dentro de su propia organización", ha afirmado, frente a un Partido Popular "que escucha a sus representantes municipales", mientras otros "hacen listas negras y convierten las decisiones municipales en órdenes dictadas desde un despacho".

DEFENDER ANDALUCÍA DESDE CADA AYUNTAMIENTO

El secretario general del PP andaluz ha fijado como objetivo "defender Andalucía desde cada ayuntamiento". Una defensa que, según ha explicado, empieza por reclamar "una financiación justa", porque "ningún andaluz puede valer menos que otro español" y porque de esos recursos dependen servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, además de la cooperación con los municipios.

También ha defendido la necesidad de "estar al lado de Ceuta". "El PSOE-A y sus socios podrán impedir un debate en el Parlamento, pero no podrán silenciar a los ceutíes ni romper los vínculos familiares, económicos y sociales que unen Ceuta con nuestra tierra", ha señalado Repullo, quien ha garantizado que desde cada institución el PP seguirá reclamando "verdad, seguridad y soluciones".

Asimismo, ha señalado que defender Andalucía exige reclamar al Gobierno de España "los medios necesarios contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado". "Nuestros alcaldes conocen las consecuencias sobre el terreno. No necesitan anuncios, necesitan policías, guardias civiles, recursos y coordinación", ha recalcado.

MUNICIPIO A MUNICIPIO PARA AMPLIAR LA CONFIANZA

Repullo ha señalado que esta reunión debe traducirse en tareas concretas, como "compartir experiencias que funcionan, anticiparse a los problemas, reforzar los equipos y convertir las necesidades de cada municipio en propuestas reconocibles para sus vecinos".

Así, el secretario general ha reivindicado que el PP cuenta con "los mejores alcaldes, grandes portavoces y organizaciones locales que no dejan de trabajar", junto a un Gobierno de Andalucía "estable, dialogante y centrado en resolver" y una forma de hacer política que, según ha señalado, la mayoría de los andaluces "conoce y valora", "la vía andaluza de Juanma Moreno".

"La confianza y el compromiso hay que renovarla todos los días. Con presencia, con humildad y con resultados", ha afirmado Repullo, quien ha precisado que "la mejor campaña empieza mucho antes de pedir el voto, empieza cuando un vecino sabe que puede contar con nosotros".

Por ello, ha avanzado que durante los próximos meses el PP trabajará "municipio a municipio" para ampliar esa confianza y ofrecer "la mejor alternativa" allí donde todavía no gobierna. El propósito, ha concluido, es llevar la gestión "hasta el último rincón de Andalucía" y ser "el partido más útil para los andaluces".

Por su parte, Bendodo ha asegurado que el Gobierno de España está "obstaculizando la construcción de vivienda en lugar de facilitarla". Aunque existe suelo disponible y voluntad por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, "la falta de suministro energético, competencia del Ejecutivo central, está bloqueando miles de viviendas. Sólo en Málaga, 25.000 viviendas permanecen paralizadas por este problema", ha explicado.

En materia de vivienda, el Gobierno de Sánchez comete así un "doble error", puesto que prometió 200.000 viviendas y "no ha construido ninguna", y además "impide que las administraciones que sí quieren construir puedan hacerlo". Mientras la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, el Gobierno central "ni hace ni deja hacer", ha asegurado.

CONSOLIDAR GOBIERNOS Y AMPLIAR ALCALDÍAS

Para el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, esta reunión del Partido Popular en Lucena marca el inicio de la preparación de las elecciones municipales de 2027, con alcaldes, candidatos y equipos analizando la situación de los municipios y fijando objetivos y prioridades.

El PP de Córdoba apuesta por consolidar los gobiernos logrados en 2023, mantener sus mayorías y crecer en aquellos municipios donde aspira a alcanzar la Alcaldía, mediante una planificación "basada en la gestión, la cercanía y proyectos sólidos para los vecinos".

Además, ha destacado el papel de Córdoba como "provincia decisiva" para lograr que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, y ha reivindicado la importancia de "fortalecer la estructura municipal y trabajar desde cada localidad para conseguir un gran resultado electoral".