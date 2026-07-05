Repullo (PP-A), sobre si espera estar en el Gobierno andaluz: "Moreno tiene capacidad para seleccionar el mejor equipo"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo (d), a su llegada para asistir a la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha valorado este domingo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afronta su tercer mandato "con el mayor respaldo" de la historia autonómica merced a los 68 diputados que suman PP y Vox y ha evitado pronunciarse sobre las 'quinielas' que le señalan como miembro del futuro Ejecutivo autonómico.

"Creo que el presidente tiene una gran capacidad para seleccionar al mejor equipo, lo ha hecho en estas últimas legislaturas, y estoy convencido que va a ser un equipo excelente, con esa visión que de que el futuro y el progreso de los andaluces es lo primero", ha asegurado.

En declaraciones a Canal Sur Radio tras asistir el acto de toma de posesión en los jardines del Palacio de San Telmo, el número dos del PP-A ha destacado que el partido afronta este tercer mandato de Moreno "con la garantía de que tenemos a un gran presidente que tiene focalizado a los andaluces en la primera línea de su pensamiento".

"Y a partir de ahí, a seguir trabajando y desear toda la suerte a este nuevo equipo, que va a estar a cargo de un gran presidente, como se ha demostrado en los últimos años", ha concluido Repullo.