Repullo reivindica la "vía andaluza" para Jaén y carga contra las "crisis internas" del PSOE y la gestión ferroviaria

El secretario general del Partido Popular (PP) de Andalucía, Antonio Repullo, durante la Junta Directiva del PP de Jaén. - PP-A

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP) de Andalucía, Antonio Repullo, ha reivindicado este viernes la "vía andaluza" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el modelo para que "Jaén siga creciendo y avanzando, basado en la gestión diaria, la escucha y la búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos". Un modelo que ha contrapuesto al del PSOE de Jaén, al que ha criticado por "anteponer sus crisis internas a las necesidades de la provincia" y a la gestión del Gobierno central en infraestructuras como el ferrocarril.

Repullo ha realizado estas declaraciones durante la atención a medios previa a la Junta Directiva del PP de Jaén, celebrada en la tarde de este viernes en el Hotel HO Ciudad de Jaén, después de una jornada de trabajo que ha incluido un Consejo de Alcaldes en el que los regidores populares han compartido proyectos y necesidades de sus municipios.

El dirigente popular ha defendido que la labor de los responsables públicos pasa por "estar donde les piden los ciudadanos" y centrarse en la resolución de sus problemas. "Eso lo hace el PP en Jaén", ha aseverado, situando la gestión municipal como el reflejo de la política impulsada por el Gobierno andaluz. En esta línea, Repullo ha puesto como ejemplo la evolución de municipios como Linares, Bailén y Andújar, gobernados por el PP, afirmando que son "ciudades que están cambiando al ritmo de la vía andaluza".

Una transformación que Repullo ha vinculado directamente con una acción política centrada en los problemas cotidianos y alejada de disputas partidistas. "En eso vamos a seguir trabajando, en gestión, esfuerzo y en ofrecer las mejores soluciones a las demandas de los jiennenses", ha remarcado.

El dirigente autonómico ha defendido que la labor municipal exige "trabajar por conseguir los mejores servicios públicos", al tiempo que ha abogado por la coordinación y la colaboración entre instituciones "con independencia de su signo político".

En esta línea, Repullo ha puesto en valor el papel de la portavoz y candidata popular en el Ayuntamiento de la capital, destacando que realiza su labor "como si fuera una alcaldesa en la oposición". "Lo que quieren los ciudadanos es que sus representantes escuchen en la calle, conozcan sus problemas y reclamen o se coordinen con el resto de administraciones", ha concluido.

"LOS CIUDADANOS DE JAÉN NO QUIEREN CRISIS INTERNAS"

Frente a este modelo, Repullo se ha referido a las primarias que el PSOE celebra este sábado en Jaén capital, donde concurren el actual alcalde, Julio Millán, y un miembro de su propio equipo de gobierno, Carlos Alberca. La celebración de las primarias y las dos candidaturas están confirmadas dentro del proceso socialista para las municipales de 2027.

Para Repullo, esta situación "evidencia unas prioridades muy distintas". "El PSOE pone por delante de la gestión esa crisis interna y esa pelea sangrienta muchas veces por un sillón, por un lugar tanto orgánico como institucional", ha manifestado. "Nosotros estamos en otra cosa", ha añadido.

"Los ciudadanos de Jaén no quieren crisis internas, no quieren ver cómo se pelean los políticos para mantenerse en un sitio o en otro", ha continuado Repullo, quien ha considerado que el PSOE debería concentrar sus esfuerzos en reclamar soluciones a los problemas que afectan directamente a los jienenses.

Repullo también se ha referido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a quien ha atribuido el intento de "tapar todas esas crisis internas, todos esos escándalos y esta corrupción con crispación, crispación y más crispación". Frente a ello, ha recordado que "los andaluces y los jienenses ya hablaron alto y claro en las últimas elecciones autonómicas y se decidieron por esa vía de gestión, esa vía andaluza, esa forma de hacer gestión y de trabajo que tiene Juanma Moreno".

El secretario general del PP-A ha situado las conexiones ferroviarias como uno de los problemas que, a su juicio, deberían centrar la acción del PSOE jiennense y del Gobierno de España. Desde el pasado 6 de septiembre, las obras de adaptación de la infraestructura a la Autopista Ferroviaria han obligado a trasladar a la carretera parte de los servicios de Media Distancia entre Jaén y Madrid, en el tramo comprendido entre Jaén y Almuradiel. A ello se suma el plan alternativo por carretera que continúa operativo en la conexión entre Jaén y Córdoba.

Repullo ha reclamado que desde Jaén se exija al ministro de Transportes, Óscar Puente, que la provincia recupere cuanto antes "un recurso tan importante como son los trenes, como es la movilidad", al considerar que el ferrocarril constituye una infraestructura fundamental para sus oportunidades económicas y sociales.

"Un alcalde tiene que estar para trabajar por su ciudad", ha insistido Repullo, que, en el caso concreto de Jaén, ha señalado entre las prioridades la recuperación de "esa movilidad que le da el ferrocarril" y que, según ha lamentado, los jiennenses han perdido.

El secretario general popular ha atribuido esta situación a la "nefasta gestión" del ministro Óscar Puente y ha ampliado su valoración al Ejecutivo central, asegurando que el presidente del Gobierno "está de espaldas a la realidad y, sobre todo, lleva mucho tiempo de espaldas a Andalucía".

Por ello, Repullo ha reafirmado el compromiso del PP con una política centrada en "gestión, trabajo, mucho esfuerzo" y soluciones concretas para Jaén. Una forma de gobernar que ha identificado con Juanma Moreno y con los alcaldes populares de la provincia, convencido de que ése debe ser el camino para que Jaén avance, mejore sus servicios y aproveche todas sus oportunidades.

EL XIV CONGRESO PROVINCIAL DEL PP SERÁ EL 21 DE NOVIEMBRE

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha anunciado que el XIV Congreso Provincial del PP de Jaén tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja), una cita que ha definido como "el Congreso de los Congresos" y con la que la formación quiere "culminar esa tarea tan bonita de unidad" y seguir impulsando un proyecto compartido para la provincia. El propio Domínguez se presenta a la reelección de la Presidencia, y Elena González será nuevamente su secretaria general.

Domínguez ha reivindicado un PP de Jaén "muy transversal", "permeable" y "con las puertas totalmente abiertas", en el que "cabe todo el mundo". El presidente provincial ha defendido que la prioridad debe estar en atender las necesidades de los ciudadanos: "Nosotros no luchamos por sacar codos por las ideologías, sino que luchamos por los problemas que tiene la gente". Una línea en la que ha confiado que el próximo Congreso suponga un nuevo "impulso definitivo".

Asimismo, Domínguez ha aprovechado su intervención para anunciar públicamente su intención de optar nuevamente a la Presidencia provincial. "Manifiesto mi intención de volver a presentarme a la reelección de la Presidencia del partido, si tienen a bien apoyarme los compañeros y las compañeras", ha afirmado ante los medios.

Por último, el presidente provincial ha destacado el trabajo de la candidata del PP a la Alcaldía de Jaén, Isabel Azañón, con quien ya ha comenzado a trabajar en una hoja de ruta para la ciudad. Domínguez ha señalado que Azañón "venía con los deberes hechos", que tiene "perfectamente estructurado" su proyecto y "muy claro lo que quiere hacer para esta ciudad". "Me encanta oírla porque insufla ilusión por cada costado", ha concluido.