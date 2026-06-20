Rescatada una familia en una vivienda durante el incendio del paraje de Almodóvar del Río

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba, este sábado, en incendio forestal declarado en la finca Villalobillos en el término municipal de Almodóvar del Río - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba ha rescatado este mediodía a una familia de siete miembros, dos de ellos bebés, que se encontraban en una vivienda durante el incendio forestal declarado en la finca Villalobillos en el término municipal de Almodóvar del Río.

El incendio se originó en torno a las 13,10 horas y en ese momento, los bomberos se encontraban atendiendo otra salida en la barriada de Los Mochos. Al observar el volumen y el tamaño de la columna de humo, los bomberos se pusieron en contacto con la sala de Coordinación de Emergencias (Cecop) del Consorcio, desde donde se les confirmó que el fuego se había declarado en la finca Villalobillos y que era necesaria su presencia con urgencia, según una nota de la diputación.

De inmediato se movilizaron cuatro efectivos con dos vehículos hacia el lugar del incendio. Al llegar a la finca, una patrulla de la Guardia Civil informó a los bomberos de que, justo en la zona hacia la que avanzaba el fuego, había una vivienda ocupada por una familia de siete personas, dos de ellas bebés.

Ante esta información, los efectivos atravesaron rápidamente una zona por la que el incendio avanzaba con gran rapidez para llegar hasta la casa y poner a salvo a sus ocupantes. Dos de los bomberos evacuaron a la familia en uno de los vehículos por un camino en dirección contraria al avance de las llamas, hasta ponerlos a salvo.

Mientras tanto, el resto de la dotación se dedicó a extinguir varios puntos de fuego que amenazaban la zona de bosque y arbolado. Una vez controlados, los bomberos del Consorcio se coordinaron con el dispositivo del Plan Infoca y Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba, también en la zona, trabajando conjuntamente para controlar un frente de incendio de aproximadamente un kilómetro, que finalmente fue extinguido por la dotación con un vehículo rural.

Una vez finalizadas las labores de extinción, y dado el elevado número de efectivos del Infoca desplegados en la zona, la dotación de bomberos de la Diputación regresó a su parque base, quedando disponible ante la posibilidad de un nuevo aviso. El incendio forestal de Villalobillos está estabilizado, según la información del Infoca.