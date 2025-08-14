Rescatados en Jaén dos ejemplares de garduña atrapados en el interior de una piscina vacía

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Jaén han rescatado dos ejemplares de garduña que se encontraban atrapados en el interior de una piscina vacía, en Jaén capital.

Fue un aviso telefónico de un ciudadano el que alertó a la Guardia Civil sobre la presencia de unos hurones atrapados en el interior de una piscina vacía ubicada en un paraje del término municipal de Jaén.

Los agentes desplazados comprobaron que se trataba de dos ejemplares de garduña (Martes foina) procediendo a su rescate. En el interir de la piscina había también un tercer ejemplar muerto de esta misma especie. De esta forma, se logró que los dos animales, expuestos a las altas temperaturas de estos días, no perecieran por inanición y deshidratación al no poder salir por sus propios medios de la piscina.

Una vez rescatados los animales fueron entregados a los agentes medioambientales del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Quiebrajano, los cuales se encontraban en el lugar apoyando a los agentes del Seprona.

La garduña (Martes foina) es una especie que se encuentra protegida en el Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida Silvestre y del medio natural de Europa y a nivel nacional en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).