Respaldo del alcalde de Jaén al proceso de unificación en el sector del taxi con ofrecimiento de apoyo municipal

Reunión de la asamblea del sector del taxi - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha respaldado el proceso de unificación del sector del taxi en la ciudad de Jaén y ha ofrecido el apoyo del Ayuntamiento para culminar el proceso.

Así lo ha puesto de manifiesto tras participar en la sesión informativa previa a la asamblea que tendrán los taxistas de la ciudad, agrupados en las dos gremiales activas en la actualidad --, Radio Taxi y Pidetaxi--.

La idea es unificar ambas plataformas para "conseguir una mejor calidad del servicio que se presta en la actualidad". Un proceso para el que el alcalde ha vuelto a tender la mano, "y ha comprometido la ayuda que sea necesaria por parte de este Ayuntamiento para abordarla".

Millán ha valorado el trabajo conjunto que Concejalía y las gremiales han venido realizando estos últimos meses, en beneficio de los usuarios, de los 127 taxis con licencia en la ciudad y de los 50 trabajadores contratados adicionales.

El primer edil ha puesto de manifiesto cómo, el hecho de que existan dos plataformas diferenciadas para un mismo servicio, vienen generando una serie de incomodidades y desajustes tanto para los usuarios como para los propios profesionales, en cuanto a atención a requerimientos de servicios o cobertura de vacaciones y bajas, entre otras, y que esta unificación "viene a apaliar y solventar".

Por su parte, Luis Carlos García, de la Asociación Gremial del Taxi de Jaén, ha explicado que los 127 socios han podido conocer de primera mano el proyecto de unificación del taxi, "un trabajo intenso que se lleva haciendo desde comienzos de 2025. "Llevamos 18 años separados y en la próxima asamblea someteremos el proyecto a ratificación", ha dicho García.

Juan González, de Radio Taxi Jaén, ha refrendado el esfuerzo que se está haciendo que acabará con 18 años de desavenencias en el sector. "Se unificará todo bajo un mismo teléfono, se unificarán las centrales para las 127 licencias y 45-50 asalariados y sobre todo para la población que utiliza este servicio".