El responsable de Comunicación ve a Cs Andalucía "más unido" que en 2015 y "anecdóticas" sus "discusiones internas"

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Comunicación de Ciudadanos (Cs) Andalucía y diputado nacional por Málaga, Guillermo Díaz, ha defendido este viernes que ve al partido "a nivel andaluz más unido actualmente que en 2015", cuando entró por primera vez en el Parlamento autonómico tras las elecciones que se celebraron en la comunidad aquel año, y pese a que, como "en todos los partidos", haya "discusiones internas" que, en todo caso, "son bastante anecdóticas".

Así lo ha trasladado el representante de Cs en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que las diferencias internas de los partidos políticos "son asuntos que llaman mucho la atención, porque son muy jugosos", y "la diferencia es que algunas" de esas "discusiones internas salen fuera", y eso "nos pasa más a los partidos nuevos" como Ciudadanos, según ha añadido antes de remarcar que estos asuntos son "bastante anecdóticos".

En esa línea, ha indicado que ve "al partido a nivel andaluz más unido actualmente que en 2015", y que él "no percibe" y le "costaría mucho hacer un esquema de bandos en Ciudadanos, y menos ahora durante una pandemia". "Es un exotismo que no podemos permitirnos, ni nosotros ni ningún partido", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que en "todas" las reuniones de grupos parlamentarios de los partidos "hay debate", y, "de hecho, es sano", según ha opinado antes de apostillar que "lo anómalo es que el debate salga" del ámbito interno de la formación, porque "hay que intentar que no salga a la luz".

De igual modo, ha defendido que el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, "hace una labor de comunicación encomiable" y "un esfuerzo por que se vea a Ciudadanos" y su labor en el Gobierno andaluz de coalición con el PP-A, y ha considerado que "no es bueno competir o intentar dividir la visibilidad de un gobierno".

"A lo mejor lo que tenemos que hacer es recordar mucho que formamos parte de ese gobierno", algo que ya "intentamos hacer", según ha continuado Díaz, quien ha reconocido la "complicación" que supone para la visibilidad del partido que conforma una coalición de gobierno sin presidirla que "la cara visible de ese gobierno sea un miembro de otro partido".

EL "PERFIL TÉCNICO" DEL GOBIERNO ANDALUZ

También ha opinado que criticar que consejeros a propuesta de Cs en el Gobierno andaluz tengan perfil poco político sería "una contradicción con lo que veníamos defendiendo en Ciudadanos desde el principio", que era "la entrada de la sociedad civil, de perfiles muy profesionales a la política".

"Es una bandera nuestra", según ha comentado, antes de defender que "el perfil técnico del Gobierno andaluz y la buena marcha" del mismo "en la gestión de la pandemia" del coronavirus "se puede atribuir en parte a que, técnicamente, está bien armado", y en Cs son "los principales responsables de que este gobierno tenga esos perfiles", según ha sostenido.

En todo caso, se ha mostrado partidario de "intentar combinar" perfiles técnicos y políticos, y "hacer un esfuerzo, si hay que hacerlo, en que desde el partido se dé más visibilidad a lo que hacen" los perfiles "técnicos".

MANIFESTACIONES DE COCHES CONVOCADAS POR VOX

Por otro lado, preguntado sobre las manifestaciones en coche que Vox ha convocado en todas las ciudades españolas el próximo lunes, 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional, contra la "incompetencia" del Gobierno y sus medidas "totalitarias y absurdas" para hacer frente al coronavirus, Guillermo Díaz ha señalado que, en el actual contexto de "segunda ola" de la pandemia, "convocar una manifestación no es lo más responsable".

Y es que, según ha subrayado, "una de las evidencias científicas que hay sobre el virus es que la movilidad de las personas beneficia su expansión, porque es altamente infeccioso", por lo que "convocar una manifestación en estas circunstancias es, como mínimo, irresponsable", según ha insistido, antes de subrayar además que esta "segunda ola" de la pandemia es "más larvada, menos aguda" que la primera, pero "puede ser más larga, y eso también puede conllevar más muertes".

"No pensemos que todo ha pasado, porque se puede ir de las manos en cualquier momento", ha advertido en esa línea Guillermo Díaz, quien ha cuestionado además, al hilo de la convocatoria de Vox, "el hecho de intentar buscar el rédito, el protagonismo y el foco en medio de una pandemia en vez de ayudar a gestionarla".

ESTADO DE ALARMA EN MADRID

De igual modo, sobre la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, Díaz ha comentado que "no era necesario" llegar a esa medida, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha dado pie a esa medida "decía cuáles eran los fallos de la orden ministerial" de Sanidad por los que anuló las restricciones a la movilidad que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios madrileños.

En esa línea, ha apuntado que por parte de Cs --que gobierna en coalición con el PP en la Comunidad de Madrid-- "hemos defendido que hubiera una segunda reunión esta mañana que estableciera, matizase aquellos errores de la orden ministerial, y llegar a un acuerdo" con el Gobierno central, pero "ha habido un enconamiento", según ha añadido antes de tachar de "lamentable que los enfrentamientos partidistas estén afectando de esta forma tan importante a la administración y a la vida de las personas".

Al hilo, Guillermo Díaz ha considerado que, "si en una pandemia, los partidos no somos capaces de ponernos de acuerdo, es que no merecemos ser representantes públicos". "No sé qué tiene que pasar para que esto se supere", ha concluido.