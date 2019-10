Responsable técnico de Invercaria asegura que no se pidió "fabricar" documentación sino "adaptarla"

Publicado 08/10/2019 15:40:49 CET

Manuel Jesús Rodríguez indica que tampoco se analizó el proyect de inversión de Tatis en su departamento

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta sesión del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, se ha desarrollado este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración del exdirector de Análisis Manuel Jesús Rodríguez que ha indicado que en la empresa pública no se pidió que se "fabricase" la documentación de inversiones anteriores sino que se "adaptase".

En su testificación, Rodríguez ha indicado que "no necesariamente" los proyectos de inversiones que se presentaban en Invercaria tenían que pasar por los dos departamentos de análisis de la empresa pública -- primero por el Departamento de Promoción y después el Departamento de Análisis-- toda vez que ha asegurado que, con el inicio de la crisis y el déficit de personal técnico que existía, en Invercaria había "tal desborde de trabajo" que los proyectos de inversión entraban para su análisis en los distintos departamentos de manera "alternativa e indistinta por igual".

De esta manera, ha negado la afirmación que realizó esta pasado lunes el testigo y denunciante de la trama, el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos de que ambos departamentos eran "estancos e independientes" y que los proyectos "pasaban obligatoriamente" por ambos al ser el canales habitual de la empresa pública de inversión de capital riesgo.

Con respecto al proyecto de inversión de Aceitunas Tatis, objeto de esta causa judicial, el exdirector técnico ha indicado que ese proyecto "no pasó" para su análisis en el departamento que dirigía y que todo lo que conoce sobre este asunto lo ha sabido "posteriormente".

En este sentido, ha indicado que "desconoce" el hecho de que ante la ausencia de documentación que justifique la inversión de 100.000 euros en Tatis así como en otras inversiones, la entonces presidenta de Invercaria Laura Gómiz, quien está previsto que declare como testigo este miércoles en sede judicial, haya pedido que "se fabricase" tales documentos como ha reconocido este pasado lunes Cristóbal Cantos.

En ese sentido, ha apuntado que le "extraña" que Gómiz hiciera esa petición al tiempo que ha indicado que a él como director del otro departamento de análisis "no le pidió nada parecido" y que si lo hubiera hecho "se habría negado". Así, ha señalado que lo que si que pidió la expresidenta de Invercaria es que se "volcara" y se "adaptara" documentación que existía anteriormente en diferentes formatos al tipo de formulario de la herramienta informática 'Tregua' que se aplicó en Invercaria a petición de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con el fin de seguir el procedimiento europeo de verificación fijado para lograr los Fondos Jeremie.

Preguntado por el Plan Director de Invercaria 2005-2008, que el expresidente de Invercaria, y acusado en esta causa, Tomás Pérez-Sauquillo declaró que no se aplicaba por ser un "mero borrador que quedó obsoleto", el testigo ha indicado que este documento consistía "en un plan estratégico" y "no en una normativa". En concreto, ha indicado que ese Plan señalaba procesos "básicos" y de "carácter general" pero que no era un manual detallado "de pasos a seguir". Al hilo, ha indicado que en el departamento que dirigía puso en marcha un documento interno "orientativo y no limitativo" con pautas y consejos a seguir a la hora de analizar un proyecto.

"AMPARO" PARA MIS SUBORDINADOS

Antes de la testificación de Manuel Jesús Rodríguez, se ha producido la culminación de la declaración como testigo del exdirector de Promoción Cristóbal Cantos quien ha respondido las preguntas de los representantes legales de los encausados, Tomás Pérez-Sauquillo y la que fuera administradora única de Aceitunas Tatis Gracia Rodríguez.

En esta declaración, Cantos ha indicado que cuando Gómiz le dijo tanto a él "como a sus subordinados" que "fabricasen" la documentación para justificar anteriores inversiones que "no se había podido recopilar o que no existía", escribió un correo electrónico que envió "a toda Invercaria" y "a gran parte" de directivos de la agencia IDEA indicando que "estaba expresamente prohibido que se fabricase documentos" algo que hizo para "amparar" a los trabajadores a su cargo.