Restablecida la circulación normal en los trenes AVE Madrid-Andalucía tras repararse la incidencia que causaba retraso

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperan para iniciar su viaje. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado restablecida con normalidad tras repararse la incidencia que a lo largo de este domingo, 12 de julio, ha ocasionado retrasos.

Así lo ha dado a conocer el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un apunte en la red social 'X' después de que, previamente, informase por la misma vía de que dicha circulación ferroviaria sufría retrasos debido a una incidencia provocada por robo de cables entre la Venta La Inés y Brazatortas, en Ciudad Real.

Sobre las 22,30 horas de este domingo, desde Adif han anunciado que, "una vez reparada la avería, se restablece la circulación normal", y ello después de que el administrador de infraestructuras ferroviarias indicase que se estaba trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

El pasado miércoles, la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía también se vio afectada por una circunstancia similar, puesto que ese día también se informó desde Adif de un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón que causaba retrasos.