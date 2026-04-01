Un retén de bomberos vigila la zona del incendio de Los Guájares (Granada) hasta su extinción definitiva

Vista del área afectada por el incendio en el paraje de Alberca Alta en Los Guájares. - PLAN INFOCA

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un retén de bomberos con un vehículo autobomba permanece en la zona del incendio que desde este pasado domingo afecta al paraje de Alberca Alta del municipio granadino de Los Guájares y que se dio por controlado el pasado lunes en torno al mediodía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Plan Infoca que apuntan a que las tareas actuales, denominadas de remate y liquidación del incendio, se centran en la vigilancia del espacio en el que no quedan puntos calientes ni se prevé que vayan a surgir nuevos focos, si bien lo abrupto del terreno y la presencia recurrente del viento hace aconsejable la permanencia de los efectivos en este área para controlar precisamente que estos fenómenos no vuelvan a ocurrir.

Así, estas mismas fuentes apuntan a lo precavido y a la "prudencia" que adopta el director de extinción en casos como este en los que, a pesar de la apariencia de absoluta tranquilidad en el área afectada por el fuego, se puede hablar de un "incendio topográfico" en la medida en la que la propia montañan ejerce como "tiro de chimenea" cuando se origina un fuego.

Cabe recordar, por otra parte, que la Guardia Civil ha identificado e investigado a un hombre como presunto autor de una quema imprudente de restos de poda que habría originado este incendio que ha afectado en su mayor parte a terreno agrícola en desuso, así como a matorral bajo y alguna zona localizada de pinar.