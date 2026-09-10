Se retiran los medios del Infoca del incendio de chatarra en Córdoba que los bomberos refrescan

Archivo - Camión de Bomberos de Córdoba capital. - 112 - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Plan Infoca desplazados al incendio declarado sobre las 15,00 horas de este jueves en la chatarrería de la Avenida del Aeropuerto de Córdoba se han retirado sobre las 18,30 horas y trabajan en la zona bomberos del Parque Central y del Granadal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

Según han informado fuentes municipales, las dotaciones de ambos parques, que se han relevado varias veces, se encuentran refrescando y actuando con maquinaria pesada, con "pronóstico bueno", aunque han apuntado que "la intervención se prolongará por el tipo de residuo".

En concreto, los bomberos actúan en un montículo de chatarra del exterior de la Chatarrería Ricardo Solanas y en las labores de extinción han colaborado dos grúas de la empresa y medios del Plan Infoca.