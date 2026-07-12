Retraso en trenes de Alta Velocidad Madrid-Andalucía debido a un robo de cables entre la Venta La Inés y Brazatortas

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperan para iniciar su viaje. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra afectada en la tarde de este domingo, 12 de julio con retrasos debido a una incidencia provocada por robo de cables entre la Venta La Inés y Brazatortas, en Ciudad Real.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

En contexto, es la segunda vez que la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se ve afectada por el mismo motivo, puesto que el miércoles pasado Adif notificó de un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón.