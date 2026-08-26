"Retrasos" de diez minutos de media en los AVE Madrid-Andalucía por una "incidencia" en la infraestructura

Archivo - Andén de la estación de trenes de Puerta de Atocha, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de posibles "retrasos" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por una "incidencia en la infraestructura". Esos retrasos están entre los seis y diez minutos de media.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, Adif asegura que su personal está trabajando para "solventar esta incidencia a la mayor brevedad posible".

La "incidencia" en la vía se detectó este miércoles a las 9,40 horas y, por el momento, fuentes de Adif, al ser preguntadas por Europa Press, desconocen en qué consiste exactamente. Afecta tanto a Renfe como Ouigo e Iryo.