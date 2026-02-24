Retrasos en el núcleo de Cercanías por una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un tren de cercanías por Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la señalización entre las estaciones de Brenes y Los Rosales (Sevilla) está produciendo retrasos en el núcleo de la red de cercanías de la provincia.

Según ha señalado Adif en una publicación en redes sociales, las demoras se están registrando en las líneas Lora del Río-Lebrija y Sevilla-Santa Justa-Cazalla-Constantina.

Personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".