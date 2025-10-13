Reunión del alcalde de Jaén con el presidente del CSD para abordar la gestión deportiva en la ciudad

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, con quien ha analizado distintas cuestiones relacionadas con la gestión deportiva en la capital jiennense.

Millán ha trasladado a Rodríguez Uribes el trabajo de promoción de la actividad deportiva en la ciudad, desde eventos de carácter internacional como es el caso de la San Antón pasando por el calendario en materia de atletismo con pruebas de referencia consolidadas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El regidor ha señalado la "pujante" actividad deportiva de clubes y entidades que trabajan con el deporte base, con una importante cantera en una infinidad de deportes, especialmente natación, atletismo y futbol y fútbol sala, lo que ha llevado a Jaén a ser una ciudad comprometida con el valor saludable del deporte.

Es en esta materia donde ha puesto su interés el Consejo Superior de Deportes, que promueve programas e iniciativas de este tipo en colaboración con los ayuntamientos. Junto a ello, ambos representantes institucionales han analizado los equipamientos con los que la ciudad de Jaén cuenta para acoger eventos deportivos, con una importante atención a la mejora de estos equipamientos para una mejor práctica del deporte y su optimización, para lo que el Ayuntamiento ha trasladado su interés porque el CSD apoye este trabajo de gestión municipal.