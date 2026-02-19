Los reyes estarán en Jaén el 17 de marzo tras anularse la visita del pasado abril por el apagón eléctrico

Archivo - Los reyes Felipe y Letizia, durante su visita a Bailén en el año 2018. - FRANCIS J CANO (EUROPA PRESS) - Archivo

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los reyes de España estarán en Jaén el próximo 17 de marzo, después de que la visita programada el pasado 29 de abril con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad jiennense se anulara debido a que un día antes tuvo lugar el gran apagón que afectó al país.

Durante estos meses, tanto la Casa Real como el Ayuntamiento "han seguido trabajando para cerrar una nueva fecha", según ha informado este jueves en una nota el alcalde, Julio Millán.

Ha explicado, además, que se mantendrá el programa que se había previsto para aquel 29 de abril. Incluía la visita al Ayuntamiento, a la exposición en el recientemente restaurado Salón Mudéjar del Palacio del Condestable Iranzo con documentos alusivos a los 1.200 años como capital de Jaén del Archivo Histórico Municipal y los Baños Árabes.

El regidor ha señalado que la ciudad tiene una nueva oportunidad con esta visita de recibir a Felipe VI y la reina Letizia: "Como las y los jiennenses sabemos hacer, con todo el cariño y el afecto", ha dicho, no sin animar a la ciudadanía a arroparlos en la plaza de Santa María ese día.

La primera vez que actuales monarcas visitaron en pareja la ciudad de Jaén fue como príncipes de Asturias en enero de 2008, cuando inauguraron el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Ahora, casi 18 años después regresarán como reyes de España para conmemorar sus 1.200 años de capitalidad. Precisamente, Felipe VI ostenta la presidencia de honor de la comisión organizadora para la conmemoración de este 125 aniversario.

No obstante, han sido varias la visitas que Felipe VI ha realizado a la capital en solitario. En diciembre de 2017, inauguró el Museo Íbero de Jaén y, en abril de 2019, volvió a pisar el Nuevo Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja. Por último, en septiembre de 2021, el monarca visitó Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

En lo que respecta a la provincia, los reyes de España visitaron Bailén en julio de 2018 con motivo del 210 aniversario de la de la victoria de España ante las tropas francesas. Ya en abril de 2024, Felipe VI presidió la jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza.