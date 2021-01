Reyes lamenta que la Junta "de manera unilateral excluyó al Gobierno de la comisión de seguimiento de la ITI" de Jaén

JAÉN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que la Junta de Andalucía "de manera unilateral excluyó al Gobierno de la comisión de seguimiento de la ITI" de la provincia, al tiempo que ha apuntado que exigirán a ambas administración que se pueda "aprovechar lo máximo posible los casi dos años y medio que faltan de la prórroga del marco comunitario" para desarrollar esta Iniciativa Territorial Integrada.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre el citado programa de fondos europeos, que ha considerado "una de las asignaturas pendientes que tiene el Gobierno de Andalucía y también el Gobierno de España". Ha considerado, además, que si "se hubiera aprobado" por el Ejecutivo de Rajoy cuando desde la provincia de Jaén se solicitó "hubiéramos sido capaces de aprovechar el marco que está a punto de finalizar".

El dirigente socialista ha añadido que se puso en marcha "prácticamente en la prórroga del actual marco comunitario", aportando el Gobierno de Andalucía, en aquel momento liderado por Susana Díaz, más de 200 millones de euros, y con un modelo de gobernanza y colaboración entre las administraciones autonómica y estatal.

"Sin embargo, sorprendentemente, algo que no ha sucedido en la provincia de Cádiz, que tiene ITI en el marco comunicatorio actual, de manera unilateral el Gobierno de Andalucía excluyó al Gobierno de España de la comisión de seguimiento", ha afirmado, no sin agregar que la Junta a día de hoy "no ha presentado al Gobierno de España ni un solo proyecto nuevo que pueda incorporarse a la ITI".

Para Reyes, es "injusto", "hacer trampas al solitario" y "engañar a los jiennenses" que el Ejecutivo andaluz haya incluido en esta iniciativa cuestiones como el arreglo de colegios y centros de salud, la construcción de depuradoras, tratamientos selvícolas o los planes de empleo +30 y -30, "algo que tienen todas las provincias de Andalucía, tengan o no tengan ITI".

"Desde el PSOE, vamos a trabajar para exigir al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España que podamos aprovechar lo máximo posible los casi dos años y medio que faltan de la prórroga del marco comunitario", ha asegurado, no sin incidir en pedir a la Junta "que dedique a Jaén los más de 200 millones de euros que se comprometió el Gobierno de Susana Díaz" y al Gobierno central "lo mismo que ha hecho en las provincias de Cádiz, Teruel y León", que cuentan con este instrumento.

OFICINA

Por otro lado, ha aludido a la Oficina Técnica de la Inversión Territorial Integrada de la provincia, que "pondrá en marcha la Diputación fruto del acuerdo con el Ministerio de Hacienda", al que ha agradecido "la deferencia de financiar una parte importante de esa oficina en los mismos términos que lo hizo en Cádiz, cuando estamos en la prórroga del marco comunitario".

"Estaba previsto que funcionara en el primer trimestre del año que acaba de comenzar y que en esos términos se estará trabajando desde la Diputación", ha manifestado. Esta oficina, para cuya creación se había apuntado concretamente a enero, tendrá como objetivo asegurar la máxima difusión e información de cuantas ayudas, subvenciones y posibilidades de financiación y apoyo de iniciativas públicas y privadas se den en el marco de la ITI. También pretende ser puente y de nexo de unión, actuando como ventanilla única de información y asesoramiento, entre los distintos organismos que las conceden y los beneficiarios finales.

Para la ITI de la provincia de Jaén, el Gobierno de España tiene comprometidos 220,1 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía aporta 222,9 millones, lo que suma un total de 443 millones de euros que deberán ser invertidos en el desarrollo integral del territorio jiennense mediante proyectos generadores de empleo.