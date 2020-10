Reyes (PSOE de Jaén) llama a los jóvenes a defender la sanidad pública "frente a los ataques de la Junta"

JAÉN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho este viernes un llamamiento a los jóvenes para que defiendan la sanidad pública "frente a los ataques de la Junta de Andalucía".

"Necesitamos la implicación de los jóvenes. La sanidad de hoy es la sanidad del mañana. Y no puede ser que tengan una sanidad o una educación peor que la de sus padres, fruto de la clara apuesta de la Junta por la privatización de servicios básicos", ha afirmado.

A su juicio, los jóvenes "tienen que jugar un papel fundamental, de denuncia y reivindicación", porque ese "deterioro" de la sanidad pública también lo están padeciendo en materia de empleo. Al hilo, ha añadido que "salen bien formados de la Universidad, pero tienen que irse a otras comunidades autónomas porque allí hay mejores contratos, de mayor duración y con más sueldo".

Para el dirigente socialista, esta situación supone "un despilfarro" del esfuerzo de los jóvenes, de las familias y de las administraciones, "formando a profesionales que no tienen una oportunidad en su tierra".

Reyes ha aludido a la "dramática" situación en la sanidad pública de la provincia, con un bajo número de enfermeros, el "abandono" de los centros de salud o las dificultades para conseguir cita y que los pacientes sean atendidos por su médico. Ha señalado que, "desgraciadamente, se está produciendo un incremento de los contagios en la provincia de Jaén, con poblaciones que lo están pasando especialmente mal, en buena medida por "la inacción de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno andaluz no es consciente de lo que está sucediendo en España, en Andalucía y en la provincia de Jaén. La pandemia no puede ser un instrumento de confrontación política, de utilización de la salud pública de los andaluces y andaluzas contra el Gobierno de España. Hay que actuar. La Junta no puede seguir de perfil", ha reclamado.

El secretario general se ha pronunciado de este modo antes de la reunión de la Comisión de Juventud, donde también se ha abordado la evolución de la covid en la provincia y donde se ha analizado "cómo colaborar desde el partido y desde los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia, que es la principal preocupación de la ciudadanía".

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Lázaro Martínez, advirtió que la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos sigue "llevando poco a poco y de forma callada su plan ideológico", que incluye el "inadmisible" recorte de 135 millones de euros a las universidades andaluzas.

"Moreno quiere una Andalucía de pandereta y show de Bertín Osborne; nosotros queremos una Andalucía que apuesta por la educación, la formación y el empleo joven", ha manifestado.

IAJ, MONEDA DE CAMBIO

Respecto al relevo en el Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, ha lamentado que esta institución "haya sido utilizada por Ciudadanos y Juan Marín como moneda de cambio en su particular Juego de Tronos". "El IAJ debe estar al servicio de las políticas de juventud y en coordinación con los ayuntamientos y sus concejales jóvenes. Esperamos que el nuevo coordinador lo tenga en cuenta y aumente su presencia en el territorio", ha exigido Martínez.

En cualquier caso, ha advertido de que el IAJ acumula en este año y medio de gestión de las derechas "un recorte del 53 por ciento" en las líneas de ayuda a entidades locales, asociaciones juveniles y proyectos emprendedores, a lo que hay que sumar el recorte de 3,6 millones de euros del plan Aire, el plan de empleo para jóvenes entre 18 y 29 años. "Esperamos que el nuevo coordinador no se relaje, como hizo el anterior, y denuncie estos recortes de la Junta", ha zanjado.