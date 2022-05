Reyes (PSOE de Jaén) señala que "Andalucía no quiere un gobierno de la vergüenza" como el de Mañueco en Castilla y León

JAÉN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado que "Andalucía "no quiere un gobierno con la extrema derecha" como el de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y ha animado por ello a la participación masiva en las elecciones autonómicas.

"Andalucía no quiere un gobierno de la vergüenza como el del señor Mañueco", ha resaltado el dirigente socialista ante la presencia del presidente castellano este lunes en la provincia jiennense en precampaña, lo que, a su juicio, "confirma que Vox y el PP van juntos de la mano a las urnas el próximo 19 de junio".

"La presencia del señor Mañueco, que ha metido por primera vez a la ultraderecha en un Gobierno como el de Castilla y León, viene a ratificar lo que es un secreto a voces: el pacto oculto entre Vox y PP para el día después de las elecciones andaluzas si llegaran a sumar una mayoría suficiente", ha dicho en una nota.

Reyes ha considerado "muy revelador" que "en vez de avergonzarse del gobierno con la ultraderecha que tienen en Castilla y León, el PP le monte actos de precampaña a Mañueco, signo evidente de que están encantados de ir en coalición con Vox y que ya no se esconden".

En este sentido, ha recordado que Moreno "ya es presidente de Andalucía gracias a la extrema derecha, que fue quien aupó a este gobierno de la Junta"", de manera que "ya tiene experiencia en llevarse bien con estos grupos radicales".

Por ello, ha advertido de que el PSOE y Juan Espadas "son la única alternativa para frenar esta ola ultraderechista" e impedir que grupos políticos "indeseables" entren en las instituciones de gobierno.

"No queremos tener en la Junta a gobernantes que sigan recortando servicios públicos y derechos, no queremos a gobernantes que promueven el odio, que quieren acabar con las autonomías, no queremos a negacionistas de la violencia de género, a gente que insulta a las personas discapacitadas o a partidos políticos que quieren acabar con las políticas de igualdad", ha indicado.

Así las cosas, ha destacado que el PSOE concurre a las elecciones "con toda la fuerza, la ilusión y la responsabilidad de ser el dique de contención frente a unas derechas que sólo traerían más retrocesos, más recortes y más deterioro de los servicios públicos".

"Andalucía merece otro gobierno de la Junta que abra un futuro de esperanza, de igualdad, de prosperidad y de convivencia. Eso sólo lo garantiza el PSOE y Juan Espadas", ha concluido.