Reyes (PSOE) señala que "los bulos del PP no van a impedir que la alta velocidad llegue a Jaén"

JAÉN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado que "los bulos del PP no van a impedir que la alta velocidad llegue a Jaén", ni tampoco que "los fondos europeos vengan a Jaén" y ni que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) "sea una realidad" en la capital jiennense.

"Ya está bien de bulos, de engañar a la gente y de no decir la verdad", ha dicho Reyes en rueda de prensa, al tiempo que ha apuntado que la alta velocidad "no se compra en un supermercado" y que "hay que ir dando pasos para lograr la consecución de ese objetivo".

En este punto, ha admitido que la comunicación ferroviaria es "una de las grandes carencias que tiene la provincia de Jaén en materia de infraestructuras de transporte" y ha reconocido que "no es de recibo que se tarde cuatro horas menos diez minutos en ir de Jaén a Madrid a través de Linares-Baeza". No obstante, ha apuntado que "el lamento no es suficiente. Hay que actuar y este Gobierno ha actuado".

El responsable socialista ha destacado que ya se ha adjudicado el estudio de viabilidad de la conexión de Jaén con la alta velocidad a través de Montoro y "sin tener que llegar a Córdoba", cumpliendo así con la propuesta que el CES provincial le hizo al Gobierno de España, que es que la línea Jaén-Linares/Baeza-Madrid no fuera de alta velocidad, sino de altas prestaciones "que permita el transporte de viajeros y de mercancías". "Si sólo fuera de alta velocidad, no podrían pasar mercancías", ha dicho al respecto.

Reyes ha subrayado que hoy hay más servicios ferroviarios en Jaén que antes de la pandemia, incluyendo una conexión que pasa por Andújar y que llega a las 9,10 horas a Madrid. Además, se han remodelado dos salas de espera en Atocha para los trenes que salen hacia Jaén y está a punto de adjudicarse la reforma de la Estación de Renfe en la capital. También se está trabajando ya para acortar tiempos en la línea Jaén-Linares/Baeza-Madrid y en la mejora de tramos entre Despeñaperros y la capital de España.

"Todo esto son acciones concretas hechas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que demuestran que lo mejor que le puede pasar a Jaén y a Andalucía es que haya Gobiernos socialistas", ha afirmado el dirigente socialista, al tiempo que ha incidido en que "para que haya alta velocidad en Jaén hay que trabajar, lo que tiene que hacer el PP es decir una sola acción que hiciera el Gobierno de Aznar durante ocho años y el de Rajoy durante siete años en relación al ferrocarril de la provincia".

Reyes ha manifestado que Jaén no va a "pasar ocho años en blanco como con Aznar y Rajoy" y ha apuntado que las últimas licitaciones ferroviarias antes de Pedro Sánchez fueron con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se adjudicó el tramo Jaén-Grañena, cuando se implantó el intercambiador en Alcolea, "que después eliminó el PP", y "cuando se pusieron 12 trenes nuevos, todo ello con una inversión global de 288 millones de euros".

Ha lamentado que la seriedad del Gobierno de España no sea la misma que la de la Junta de Andalucía que "en 2021 anunció que había realizado un proyecto de modernización de la línea entre Vadollano y Santa Cruz de Mudela para ponerlo a disposición del Ministerio de Transportes", aunque el Ministerio, a pregunta del PSOE, respondió que "no tenía constancia de la recepción de ningún proyecto".

Así las cosas, ha augurado "malas noticias al PP" porque "quien juega a que todo salga mal, va a perder, porque los fondos europeos, la alta velocidad y el Cetedex van a llegar a Jaén, a pesar de los bulos y por mucho que le pese al PP".