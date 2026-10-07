Del Río alerta de la implantación de mafias del narcotráfico y plantea juzgados especializados para macrocausas

1123660.1.260.149.20261007134221 El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río (d), y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (i), en el acto de apertura del año judicial. Archivo. - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha alertado este miércoles de la creciente implantación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la comunidad y ha abogado por explorar la especialización y agrupación de juzgados en la tramitación de macrocausas complejas para ganar en eficacia y agilidad.

Lorenzo del Río se ha referido a la situación del narcotráfico en Andalucía a preguntas de los periodistas tras hacer entrega de la memoria anual de actividad del alto tribunal andaluz a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre.

A raíz de este asunto, se ha referido al cambio de tendencia de las rutas de los narcos hacia la costa de Huelva y el Guadalquivir, así como a esa mayor implantación de bandas criminales que exigen una mayor eficacia policial y judicial en la tramitación de las causas; incluyendo mejores medidas de "represión" y cautelares en relación al blanqueo de dinero.

En este contexto ha aludido a la "complicada" situación de determinados juzgados para hacer frente a estas macrocausas, citando como ejemplo el caso del partido judicial de Ayamonte. Ha apostado así por "buscar una agrupación" o "especialización" para la tramitación de estas macrocausas con organizaciones criminales.

Preguntado por la situación de Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado julio, Lorenzo del Río ha señalado que desde el punto de vista judicial la situación "está controlada" tras acometer el refuerzo de dos jueces que están permanentemente allí y con un sistema de guardias duplicadas. No obstante, ha reconocido que le preocupa el plano social y humanitario.

JUSTICIA LENTA

Sobre la situación general de la justicia en Andalucía, atendiendo a la memoria anual presentada este mismo miércoles en el Parlamento andaluz, Lorenzo del Río ha lamentado que sigue siendo "lenta y en cierto modo colapsada".

Andalucía vuelve a situarse un año más entre las comunidades con mayor tasa de litigiosidad de España con 1,4 millones de asuntos ingresados. Aunque durante 2025 los órganos judiciales resolvieron 1.393.375 asuntos (un 4 por ciento más que el año anterior), quedan pendientes al final del año un total de 870.003. Así, aunque durante 2025 prácticamente se ha resuelto lo mismo que se ha ingresado, la pendencia continúa siendo muy importante.

Lorenzo del Río también se ha referido a la implantación de los Tribunales de Instancia, que "no se ha consolidado todavía" al ser "una reforma estructural de un calado enorme" y que "necesita una serie de reajustes" en medios personales, de distribución de funcionarios y en medios tecnológicos.

Sobre el número de jueces necesarios, ha señalado que se espera "un impulso importante" con refuerzos en las audiencias provinciales con nuevas plazas y bastante juzgados de primera instancia e instrucción. Así, de aquí al 31 de octubre del año habrá 95 plazas judiciales nuevas y el deseo es que el año que viene se pueda conseguir un número equivalente.