Rivera pide a Pedro Sánchez que deje de ser "comentarista de la actualidad" y negocie con propuestas los PGE

Publicado 23/02/2018 13:42:12 CET

JAÉN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Alvert Rivera, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de ejercer como "comentarista de la actualidad" y además de "liderar protestas" se ponga a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y lo haga defendiendo propuestas que vayan en beneficio de la sociedad española en su conjunto.

Rivera, que ha mantenido un encuentro en Jaén con el sector olivarero, ha señalado a los periodistas que para garantizar el sistema de pensiones en España y atajar la congelación de las mimas no es suficiente con "ponerse al frente de las protestas como hace el PSOE, sino ayudar a sacar los presupuestos de 2018".

En este sentido ha pedido a Sánchez que "apoye los presupuestos y deje de bloquearlos con el no es no" porque "no vale hacer de comentarista de actualidad". Ha apuntado que el PSOE "está desaparecido, ni colabora con la gobernabilidad, ni negocia presupuestos, ni tiene ningún papel prácticamente en la legislatura".

"Le pido al señor Sánchez que en vez de protestar, en vez de hacer de comentarista de la actualidad, se sume a Ciudadanos e intente negociar en los presupuestos medidas encaminadas a tener más natalidad y acabar con la precaridad", ha dicho Rivera.

El presidente de Ciudadanos ha mostrado su "comprensión absoluta" con las reivindicaciones de los pensionistas, pero ha insistido en que más allá de las movilizaciones, "lo que hace falta son soluciones". Por eso, ha anunciado que este sábado, Cs presentará su proyecto de Ley contra la precariedad laboral.

"La gente tiene que tener derecho a un sueldo digno y a tener un futuro dentro de su empresa si lo hace bien y eso no está pasando con el modelo laboral dual que tenemos", ha aseverado.

Ha subrayado el papel de los pensionistas porque han sido "los verdaderos protagonistas y héroes de este país" y "han aguantado una crisis ayudando a sus familias, hijos y nietos". En contrapunto, el líder de la formación naranja ha afirmado que "no podemos disparar el gasto en las pensiones sin hacer una reforma en el mercado laboral o sin hacer políticas de natalidad".

"Es muy fácil decir que se suban las pensiones sin decir de dónde proceden esos ingresos", ha reprochado al PSOE y Podemos añadiendo que "hay que hablar de natalidad y de recaudación y con leyes como esta podemos recuperar el agujero de las pensiones".

En cuanto a la aprobación de los próximos PGE, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que su formación "los apoyará" si recogen una bajada del IRPF, si hay un cheque para las familias que lo necesiten con la guardería de cero a tres años, si hay un aumento del permiso de paternidad o el gobierno se compromete con la equiparación salarial.

"Si el PP rectifica, asume que no está en mayoría absoluta y cumple con su palabra, con los españoles y con las 150 medidas firmadas con Cs, tendrá nuestro apoyo", ha recalcado Rivera, al tiempo que ha aconsejado al PP que se "centre en gobernar" y "no se deje llevar por los nervios de la corrupción de su partido".

En lo que respecta a la corrupción, ha recordado que es el PP el que "tiene 900 imputados", aunque haya pretendido "montar un chiringuito" en el Senado para intentar "aleccionar" a una formación como Ciudadanos en donde "no tenemos ningún imputado", además de tener superávit en las cuentas y "no deber nada" a los bancos.

"Es curioso que un partido que tiene 900 casos de corrupción, que tiene la sede embargada, que está sentado en el banquillo por corrupción y que tiene a su presidente M. Rajoy en los papeles de Bárcenas, intente aleccionar al único partido que no tiene ni un solo caso de corrupción", ha dicho Rivera.

Dicho esto, ha instado al PP a que "tomen nota" y que "no intenten dar lecciones" porque "están manchados hasta arriba de corrupción". Para Rivera, el PP "está tan nervioso con las encuestas" que "roza el ridículo con algunas de sus actuaciones". En este punto, ha señalado que el Senado "tiene ya la reputación muy baja como para que la tiren por el suelo".

Por eso, ha recomendado a los populares "más humildad y autocrítica" y que "miren en su casa todo lo que tienen" porque "España no se merece además de pagar de su bolsillo la corrupción que encima, los problemas del PP los trasladen a todos los ciudadanos".