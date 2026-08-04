Roba un taladro, alcohol y un jamón de bellota en un hipermercado en Granada y huye por la salida de emergencia

La Policía Nacional en Granada ha esclarecido dos delitos de hurto y ha detenido a sus presuntos responsables. Uno robó en un hipermercado y escapó a la carrera; y otro robó un patinete a un repartidor que entregaba un pedido a domicilio. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha identificado y detenido a un hombre de 43 años que robó varios productos, entre ellos un taladro, una botella de licor de categoría superior y un jamón de bellota en un hipermercado de una gran superficie comercial del Distrito Norte de la capital granadina para luego salir huyendo por la salida de emergencia.

Según el relato policial los hechos tuvieron lugar en torno a las 21,00 horas cuando un cliente recorrió varios de los pasillos del hipermercado, cogiendo varios productos, y, en lugar de pasar por la línea de cajas para pagar los productos, abandonó a la carrera el establecimiento haciendo uso de una salida de emergencia, activando así la alarma acústica.

La denuncia interpuesta por el responsable de seguridad del negocio dio origen a una investigación en la Policía Nacional, que determinó no sólo la identidad de esta persona, sino su papel reincidente en las últimas semanas, ya que había sido identificado como responsable de varias sustracciones.

Se trataba de un varón de 43 años con más de una veintena de antecedentes policiales previos, muchos de ellos por hechos de la misma naturaleza. En este último caso, habría hurtado los referidos productos por un valor superior a los 415 euros. Por tal motivo se le interpuso una búsqueda policial activa que ha acabado con su localización y detención.

HURTO DEL PATINETE DE UN REPARTIDOR

El Cuerpo Nacional de Policía de Granada también ha informado de otra investigación que ha acabado con una detención y que comenzó tras la denuncia del perjudicado, un trabajador de una empresa de reparto a domicilio de 31 años que acudió a una urbanización a primera hora de la noche a entregar un pedido.

El denunciante explicó a los agentes que al entrar en el edificio y, como tantas otras veces, dejó durante unos instantes el patinete con el que se desplazaba en el portal del inmueble. Segundos más tarde y con el pedido entregado, volvió al mismo lugar, pero, en ese pequeño intervalo de tiempo, su vehículo de movilidad personal, valorado en más de 700 euros, había desaparecido.

Las pesquisas del grupo investigador, haciendo uso de medios técnicos, permitieron identificar sin ningún género de dudas al autor material de los hechos, pues era sobradamente conocido por el grupo. Se le grabó una búsqueda policial activa para su localización. Se trataba de un varón de 48 años con antecedentes policiales previos por hechos similares, que finalmente fue localizado y detenido.