Robatto denuncia que Granada sigue pagando las consecuencias del abandono ferroviario y la "corrupción del PSOE"

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Granada, Jacobo Robatto. - VOX

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado el "abandono ferroviario" que sufre la provincia y ha acusado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de "condenar a los granadinos a décadas de aislamiento, retrasos y falta de inversiones".

Robatto ha señalado que Granada perdió en 1985 la línea Granada-Baza-Guadix "y que, desde entonces, siguen sin resolverse conexiones estratégicas con el este peninsular". A ello suma los problemas de capacidad de la línea con Málaga, los retrasos en la Variante de Loja y la ausencia de conexión ferroviaria con el Puerto de Motril.

"A las infraestructuras pendientes se añade un servicio plagado de averías, retrasos, incidencias y problemas de seguridad que no está a la altura de lo que merecen los granadinos", ha señalado sobre una situación "caótica" que tiene también consecuencias económicas, como vienen alertando comerciantes y empresarios de la provincia.

El candidato de Vox ha relacionado esta falta de inversiones con la gestión del Ministerio de Transportes, "marcada también por las investigaciones sobre las adjudicaciones de obra pública y el caso Ábalos".

"Mientras Granada esperaba inversiones y mejoras en sus conexiones, hemos conocido cómo el dinero público quedaba bajo sospecha por las mordidas y los negocios de quienes se movían alrededor del Ministerio, además de colocar a amigas íntimas o a personas sin cualificación en puestos de responsabilidad", ha afirmado Robatto para recalcar a continuación que "el propio Koldo fue consejero de Renfe".

Robatto ha subrayado, además, que Granada no ha sido ajena a la trama Koldo-Ábalos-Cerdán y ha señalado que el jefe de gabinete de Pedro Fernández durante su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía, "fue citado como investigado por el Tribunal Supremo en la pieza relacionada con los empresarios granadinos vinculados a la investigación".

"Pedro Fernández no ha dado explicaciones sobre la relación con quien fue su mano derecha en la Delegación del Gobierno y sobre el entorno de contrataciones y adjudicaciones que está bajo investigación", ha continuado Robatto, que ha recordado que Fernández es el secretario general del PSOE de Granada y encabeza la candidatura socialista al Senado por la provincia.

DIMISIÓN DE ÓSCAR PUENTE

Además, la dimisión de Óscar Puente, anunciada tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, con 115 víctimas mortales, no puede servir, a juicio del candidato, para dar por zanjada la responsabilidad política del Gobierno.

"Puente se ha marchado, pero Pedro Sánchez sigue siendo el máximo responsable del Ejecutivo que ha dirigido la política ferroviaria durante estos años, Pedro Sánchez es el capo de esta trama mafiosa".

El candidato de Vox al Congreso ha concluido recalcando que "Granada necesita un ferrocarril digno, infraestructuras que conecten su territorio y un Gobierno que deje de dar la espalda a los granadinos".