Roberto Santiago reclama más recursos para luchar contra el Bullying con 'El Círculo': "En todos los centros hay acoso"

El escritor Roberto Santiago con su nueva novela 'El Círculo' en imagen de archivo. - EDITORIAL PLANETA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista Roberto Santiago ha reclamado "más recursos y tiempo para los profesores" en la lucha contra el acoso escolar, un problema que considera "presente en todos los centros educativos", coincidiendo con la publicación de su nueva novela 'El Círculo' (Destino), un thriller juvenil que aborda el bullying desde una mirada coral y realista. "Es terrible, pero ahora mismo hay casos de acoso en todos los colegios e institutos, sin excepción", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el autor madrileño ha relatado que el libro ha nacido tras tres años y medio de investigación y documentación, un proceso "más largo incluso que la escritura", durante el cual ha conversado "con víctimas, familiares y con la unidad antibullying y anticiberbullying de la Policía Nacional".

Santiago, que no sufrió acoso pero sí fue testigo de un "caso terrible" en su infancia, ha explicado que aquella experiencia fue el punto de partida de la historia. "Tenía miedo de contarlo por si también iban contra mí. Me sentía cobarde, triste, impotente. Es algo que se te queda para siempre", ha confesado.

El novelista ha descrito 'El Círculo' como una historia "muy personal", donde el miedo del testigo ocupa un lugar central. "La pregunta es qué haces cuando ves una injusticia tan grande. Ese silencio también duele", ha señalado.

El madrileño ha insistido en que la novela es también una crítica al sistema educativo y su falta de medios. "Los docentes son héroes, pero no tienen tiempo ni recursos. Los Gobiernos, sean autonómicos o centrales, deberían invertir mucho más", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "si los profesores pudieran dedicar más tiempo personal a cada alumno, se evitarían muchos casos terribles".

UN THRILLER SOBRE EL ACOSO ESCOLAR

El creador de 'Los Futbolísimos' ha definido 'El Círculo' como "un thriller que aborda el acoso escolar" y que busca "enganchar al lector desde la intriga". La propuesta partió de su editora, Ana Casals, y enseguida, ha recordado, "aparecieron imágenes personales" que le impulsaron a escribir.

La historia arranca con una escena basada en un hecho que el propio autor vivió: un compañero colgado boca abajo desde una ventana del tercer piso del colegio. "Sólo pensarlo me da escalofríos, fue terrible", ha rememorado.

Santiago ha reconocido que ha sufrido durante el proceso de escritura. "He escrito muchos libros, pero este es el que más me ha costado. Sentía que tenía que hacerlo", ha admitido. En esa línea, ha explicado que incluso algunas escenas, como 'la cacería' --Un rito de iniciación inspirado en un caso real ocurrido en Alicante--, le "removieron por dentro".

En el libro, el instituto es casi un personaje más donde todos saben lo que ocurre y, sin embargo, mira hacia otro lado, algo que "también ocurre en la vida real". "Muchas veces los centros no aplican el protocolo antibullying, a veces por falta de recursos y otras por miedo a dañar su imagen".

El autor de 'El penalti más largo del mundo' ha insistido en que su intención era retratar todas las aristas del problema. "En la vida nadie es un héroe ni un villano absoluto", ha explicado, ya que "incluso las personas que más admiramos tienen lados oscuros, y las que más rechazamos también tienen fragilidades".

Aún así, ha dejado claro que "el acosador es el primer culpable". "A ese hay que ponerle coto y evitar que siga haciendo daño", ha apuntado. Pero ha considerado importante entender por qué alguien llega a convertirse en acosador. "Nadie nace siéndolo. Hay circunstancias familiares y sociales detrás, y eso también hay que analizarlo".

Santiago ha destacado que alrededor del acosador "hay todo un sistema" en el que intervienen familias, instituciones y centros educativos. "Todos deberíamos mirarnos al espejo y preguntarnos qué no estamos haciendo bien", ha subrayado.

Así, ha pedido más recursos, pero también más implicación. "No se trata solo de colgar un cartel de 'Stop Bullying'. Hay que dedicar tiempo, escucha y educación emocional", ha recalcado.

ROMPER EL SILENCIO

El mensaje central de 'El Círculo' es, según el propio Santiago, "romper el silencio". "Lo más terrible que imponen los acosadores es la ley del silencio, que nadie cuente lo que ocurre. Ni las víctimas ni los testigos", ha lamentado.

El autor ha defendido que "no se puede culpabilizar" a quienes no se atreven a hablar, sino "darles tiempo y herramientas". "Romper el silencio es muy difícil, pero se puede", ha afirmado.

En su opinión, la literatura puede tener un poder transformador mayor que una charla o una campaña. "Una buena historia puede cambiar la forma de pensar de alguien", ha asegurado.

El novelista ha abordado también el papel de las redes sociales en el acoso contemporáneo a través del personaje de Estrella, víctima de ciberbullying y de la exposición de su intimidad. "Hoy una foto o un vídeo pueden arruinarte la vida. La red no olvida", ha advertido.

El madrileño ha explicado que quiso mostrar esa vulnerabilidad sin caer en moralismos. "No estoy en contra de la tecnología, pero hay que enseñar a usarla. Muchos jóvenes no son conscientes de lo que implica compartir su intimidad", ha añadido.

A diferencia de generaciones anteriores, ha lamentado, los adolescentes ya no tienen refugio. "Cuando yo era joven, al llegar a casa tenías un respiro. Ahora el acoso es 24 horas, siete días a la semana. No hay descanso", ha dicho.

UNA HISTORIA COLECTIVA

Más allá del acoso, 'El Círculo' habla de comunidad y de poder colectivo. "El círculo es eso: cogerte de la mano de la gente que tienes cerca, tus amigos, tu familia, y luchar juntos para cambiar las cosas", ha descrito.

El autor ha confesado que cree en el sistema, "aunque tenga muchas imperfecciones", ya que "hay que mejorarlo, y la única forma de hacerlo es juntos. Nadie puede cambiarlo solo".

Santiago ha reconocido que le interesa especialmente ese mensaje para los adolescentes y espera que "les sirva para hablar, compartir, reflexionar".

Además, ha expresado su deseo de que la obra llegue también a los adultos. En este sentido, ha subrayado que una de las cosas que más le sorprendió durante la fase de investigación ha sido descubrir "que en el 90% de los casos los padres no tenían ni idea de que sus hijos sufrían bullying o eran acosadores".

"No tenemos ni idea de lo que están haciendo nuestros hijos, hay que abrir más las vías de comunicación porque estamos en la más absoluta inopia. Y ojalá 'El Círculo' sirva para eso. Todos los casos que cuento en la novela están basados en casos reales. Ojalá un adulto lo lea y diga, '¿Qué le estará pasando a mi hijo?'", ha señalado.

Por otra parte, Roberto Santiago ha señalado que antes de publicarse el libro, Warner Bros. adquirió los derechos para adaptar 'El Círculo' a una serie de televisión, en la que participará activamente como guionista, ya que se trata de "una historia muy personal".

'LOS FUTBOLÍSIMOS'

El escritor compagina la promoción de 'El Círculo' con la publicación del número 28 de su saga infantil de 'Los Futbolísimos'. "Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Mientras los lectores quieran, seguiré escribiendo", ha afirmado.

En esta colección el autor combina fútbol, misterio y amistad con valores como "la empatía con los que son diferentes, el trabajo en equipo, el deporte limpio y el deporte base".

El también guionista ha avanzado que ya trabaja en el número 29, centrado en la violencia de algunos adultos en los campos de fútbol. "Es un tema que me preocupa mucho. A veces los comportamientos más violentos vienen de los padres, no de los niños", ha advertido.

El autor ha asegurado que en las gradas se producen los mismos patrones de poder y agresividad que critica en 'El Círculo'. "Siempre los que tiran la primera piedra son los adultos. Luego, a veces, contagian a los pequeños", ha concluido.