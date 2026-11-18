La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid a las elecciones generales del 29N. Imagen de archivo. - Ananda Manjón - Europa Press

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que las inversiones en materia de defensa por parte del Gobierno se están realizando "con arreglo a la legalidad" tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en torno a varias adjudicaciones de Defensa a empresas vinculadas a la compañía y a Escribano.

"La Fiscalía Anticorrupción no ha hecho ningún análisis, le presentó un escrito que lo único que puede decir es que en estos ocho años estamos invirtiendo en defensa con absoluto cumplimiento de la legalidad, cumpliendo nuestros compromisos con la Alianza Atlántica de llegar al 2%", ha subrayado este miércoles en una atención a los medios en Villafranca de Córdoba (Córdoba).

En esta línea, Robles ha asegurado que "entiende que puede haber empresas que no han resultado adjudicatarias de algunos proyectos que puedan recurrir". "En cualquier caso, yo lo respeto, no tengo nada que decir, la satisfacción de lo que estamos haciendo de invertir en defensa, de crear puestos de trabajo y con arreglo a la legalidad siempre y en todo caso", ha remarcado.

Según las informaciones de prensa recogidas por los analistas de Banco Sabadell, las pesquisas se apoyarían en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que aprecia posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

Las principales observaciones afectarían al programa del vehículo blindado 8x8 Dragón, de TESS Defence, por más de 2.000 millones de euros; al sistema lanzacohetes Silam, liderado por Expal y Escribano, por unos 576 millones de euros, y a contratos de sistemas antidrones.

De acuerdo con esas informaciones, el informe de la IGAE apunta a indicios de que algunos adjudicatarios estaban identificados de antemano, al empleo de procedimientos con competencia limitada y a determinadas inconsistencias documentales y económicas.

Asimismo, cuestiona algunos plazos de licitación, la configuración de determinados concursos y el uso de financiación pública vinculada a estos programas.

En paralelo, Robles ha confirmado una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su viaje este martes a Bruselas para "mostrar su solidaridad" con el pueblo de Ucrania.

"El invierno en Ucrania va a ser muy duro y la solidaridad que tiene que tener todos los países europeos, y en ese sentido la logística es muy importante", ha señalado.