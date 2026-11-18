La ministra de Defensa, Margarita Robles (Fotografía de Archivo) - Ananda Manjón - Europa Press

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este miércoles que le "parece" bien la entrevista que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha concedido a la revista 'Lecturas', donde se muestra a un "ser humano que tiene familia", cual "ha sufrido mucho también". "Es guapo y además está comprometido con España, digámoslo claramente", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Villafranca de Córdoba, Robles, que ha manifestado que ella lee la revista 'Lecturas' y todo lo que puede, ha señalado que, detrás de un "gran hombre o de una gran mujer, hay vidas personales": "Los ciudadanos que en este momento no saben muy bien a quién votar que vean que, en este caso, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, es una persona más, que tiene su familia, que tiene su mujer, que no lo ha pasado bien, que tiene a sus hijas, que tiene sus momentos buenos, que tiene sus momentos malos y que los que estamos en política somos también seres humanos".

Ha añadido que Pedro Sánchez, "además de esa faceta personal, que es muy importante, se preocupa de la gente".

Robles ha señalado que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le "molesta" que Pedro Sánchez sea "guapo": "Qué le vamos a hacer, es guapo y además está comprometido con España, así que digámoslo claramente".

En cuanto al 'cara a cara' que se celebrará mañana jueves entre Pedro Sánchez y el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión, con motivo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, Robles ha confiado en que la gente vea "la realidad" y, como España "ha cambiado" en los últimos años en materia de pensiones, salario mínimo o de importantes proyectos, "pensando en los ciudadanos".

En cambio, según ha señalado, el PP "lleva ocho años criticando, haciendo una vida de polarización, no construyendo nada, e incluso cuando va de extranjero poniendo en cuestión lo que es España".

Se ha dirigido a los ciudadanos que en estos momentos estén indecisos de cara a las elecciones: "Que piensen entre un proyecto, el del PSOE, de gobierno, que ha trabajado y que sabe pedir disculpas cuando es necesario, y otro proyecto, el del PP, que es el insulto, la descalificación, el desconocimiento y la falta de humanidad".

"Para seguir orgullosos de España hace falta un proyecto que cumpla, que trabaje y no un proyecto que insulte y descalifique", ha añadido la ministra de Defensa.