La consejera de Empleo se reúne con dirección y sindicatos de Hitachi Córdoba y les conmina a "llegar a un acuerdo"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía es Rocío Blanco, ha anunciado este miércoles que ha "sentado" este mismo día en la sede de su Consejería, en Sevilla, a la dirección y a los sindicatos presentes en el comité de empresa de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba y les ha conminado a "llegar a un acuerdo" sobre el convenio colectivo, que ponga fin al conflicto laboral abierto.

Blanco ha respondido así, en el Pleno del Parlamento andaluz, a las preguntas que sobre este asunto, le ha planteado el parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, quien ha asegurado que "estamos presenciando trampas en la negociación" del convenio colectivo de Hitachi Energy en Córdoba por "la parte que dirige ahora la empresa", con "una actitud completamente irresponsable por parte de la nueva dirección".

La evidencia de ello, según ha precisado Gómez Jurado, es que "no se presentan a reuniones, cuestionan los derechos laborales ya adquiridos, para ahora y para el futuro y, sobre todo, pretenden empeorar esos derechos laborales", a lo que se suman "cierres patronales ilegales y, además, se está expedientando a los trabajadores que protestan en defensa, no solo de sus derechos, sino de los derechos que vengan", por lo que ha preguntado a Blanco "¿qué piensa hacer desde su Consejería?".

Ante ello, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dicho que la pregunta correcta no es "¿qué piensa hacer?", sino "¿qué está haciendo ya esta Consejería?, y no a raíz, precisamente", de la pregunta del parlamentario de Por Andalucía, a quien Rocío Blanco ha aclarado que ella, como cordobesa y por su experiencia vital, conoce muy bien a esta "empresa señera" y "estratégica" de Córdoba.

Así, según ha subrayado, en su Consejería están "plenamente comprometidos con la resolución de este conflicto, que dura ya demasiado. Hemos tenido reuniones, hemos tenido contactos telefónicos y esperemos que este conflicto, que está escalando más de lo debido y que está suponiendo un desgaste enorme para los trabajadores, pues tenga una solución rápida y fácil, que será un acuerdo a ese convenio colectivo que se está empezando a negociar".

A ello ha añadido que, "después de seis expedientes en el Sercla, que no han llegado a cero acuerdos", pues "no hubo avenencia, hubo una reunión el 15 de octubre, que convocó esta consejera, para hablar con la empresa y hacerle entrar en razón. Después me desplacé yo directamente a Córdoba, para hablar con el comité de empresa y tener una reunión para conocer las posiciones de las partes".

"Después de otro Sercla, el 11 y el 12 de noviembre, en el que tras 12 horas de negociación no se llegó a nada", hubo otras dos convocatorias en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), "a instancias del comité de empresa" uno, y otro "a instancias de la empresa", sin que la dirección se presentara al convocado por el comité, y tras ello "hemos visto la escalada del conflicto", que ya "se pasa de rosca".

Siguiendo con el relato cronológico de lo hecho por su Consejería para intentar que las partes llegaran a un acuerdo, Rocío Blanco ha detallado que "después del 19 de noviembre, que hubo una comisión permanente del Sercla ampliada, se decidió que debíamos de seguir insistiendo" en la resolución de "este conflicto, y el 27 de noviembre citamos a las partes. Yo, personalmente, hablé con el director de la empresa en Córdoba para citarlo y al día siguiente dijeron que no podían venir".

Entonces, según ha señalado la consjera, "los citamos para hoy, 3 de diciembre, y están aquí sentados en la Consejería. Yo esta mañana he estado con ellos, antes de que iniciaran la negociación", y ha estado "conminando a que lleguen a ese acuerdo. Porque, además, la responsabilidad de las partes tiene que ser la de llegar a ese acuerdo".

En este contexto, según ha concluido Rocío Blanco, "la prioridad antes, ahora y después de la Consejería, va a ser proteger y defender los derechos de los trabajadores y que el tejido productivo de Córdoba y de Andalucía no se resienta, y lo tenemos que hacer a través del diálogo, que es la competencia de nuestra Consejería".