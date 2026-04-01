Rocío Díaz visita a las hermandades de Guadix (Granada)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este miércoles por la mañana a las diferentes hermandades de la Semana Santa de Guadix - JUNTA

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este miércoles por la mañana a las diferentes hermandades de la Semana Santa de Guadix (Granada), en un recorrido que ha comenzado en la iglesia de San Agustín y la iglesia de Santiago Apóstol y ha terminado en la Catedral de Guadix, donde ha coincidido con el deán, Juan Sáez.

Díaz ha animado durante su visita por los templos a que los granadinos y visitantes "disfruten y compartan la Semana Santa, aprovechando el buen tiempo y el ambiente que se vive en las calles". Asimismo, ha agradecido el trabajo continuo de cofrades, hermandades, juntas de gobierno y artesanos, no sólo en estos días sino a lo largo de todo el año.

La consejera ha estado acompañada en esta visita por las hermandades accitanas; por el alcalde, Jesús Lorente; el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados; el delegado territorial de Economía, Gumersindo Fernández; el delegado de Fomento, Antonio Ayllón; el parlamentario andaluz Fernando Egea, y el presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Guadix, José Ramón Alonso.