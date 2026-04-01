Rocío Martín rueda en Huelva y Sevilla su ópera prima 'La Gran Calumnia', un thriller sobre los secretos entre hermanas

Rodaje de la 'La Gran Calumnia'. - FILMAHORA

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora sevillana Rocío Martín ha iniciado el rodaje de su ópera prima, 'La Gran Calumnia', que se está llevando a cabo en diversas localizaciones de las provincias de Huelva y Sevilla. Se trata de un thriller psicológico basado en la novela 'Seis mujeres seis', del escritor Fernando Repiso, que narra el reencuentro de cuatro hermanas en la casa familiar, un espacio marcado por un suceso ocurrido décadas atrás que sigue condicionando sus vidas. La historia explora las complejidades de los vínculos fraternales y los silencios que atraviesan a las familias a lo largo de generaciones.

Según ha informado la productora, lo que comienza como una reunión aparentemente sencilla se convierte, a lo largo de una noche, en un enfrentamiento emocional, en el que emergen secretos, tensiones y verdades ocultas durante años. El rodaje, que se prolongará durante cinco semanas, combina escenarios urbanos de la ciudad de Sevilla con paisajes de la sierra sevillana y de Huelva, ofreciendo a la película una atmósfera íntima.

El reparto está encabezado por Mercedes Bernal, Beatriz Arjona, Alicia Moruno y Rocío Hoces, acompañadas por Lupe Mateo, Sofía Allepuz y María Alfonsa Rosso. Completan el elenco Mercedes Hoyos, María Steelman, Marta Ocaña, Carmen Canivell, Almagro San Miguel y Alberto López.

Con esta obra, Martín construye un relato que transita entre el drama familiar y el thriller psicológico, abordando temas como la culpa, la memoria y la complejidad de los vínculos entre hermanas. La película ofrece una mirada emocional sobre aquello que permanece oculto en el seno de las familias y que, tarde o temprano, termina por salir a la superficie.

"Las familias comparten una historia, pero no siempre la misma versión de esa historia. 'La Gran Calumnia' nace de ese espacio de tensión, de todo aquello que se calla y que, con el tiempo, termina por regresar", ha declarado la directora.

La obra está producida por La Filmahora y Lantia LTD, y cuenta con el apoyo de Canal Sur Televisión y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El equipo técnico, en su mayoría compuesto por mujeres, incluye a Patricia Sánchez en producción, Sergio Caro en dirección de fotografía, Vanesa de la Haza en dirección de arte, Carlos Crespo como montador, Amparo Martínez en supervisión de VFX, Daniel de Zayas en sonido directo, Sonia Sánchez y Gloria García en maquillaje y peluquería, y Manuel Bustos en la composición de la banda sonora.