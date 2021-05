Rocío Ruiz asegura que las "amenazas" de Vox no la "limitan" y defiende acogida de menores "sin lugar a dudas"

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha querido dejar claro este viernes que las "amenazas" de Vox no la "limitan" en sus actuaciones y ha defendido que Andalucía, "sin lugar a dudas" acogerá a menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Rocío Ruiz ha manifestado, respecto al hecho de que Vox haya manifestado que no apoyará más medidas o proyectos de la Junta, que no lleven su firma, tras confirmarse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que ese partido tendrá que explicar a sus electores esa posición y por qué no va a apoyar medidas del Gobierno andaluz que son "beneficiosas" para los andaluces, como un decreto que su departamento va a presentar para agilizar las listas de espera en materia de atención a la dependencia.

El Gobierno andaluz, según ha recalcado Ruiz, ha demostrado que es "serio y responsable", de manera que Vox tendrá que explicar por qué no quiere apoyar sus medidas, y ha querido dejar claro que a ella no la "limitan" las "amenazas" de ese partido.

En cuanto a la acogida de trece menores procedentes de Ceuta, ha asegurado que el cumplimiento de la "legalidad es nuestra primera obligación" y hay que explicar a la ciudadanía que cuando llegan a nuestro país menores migrantes no acompañados, la competencia de una comunidad, en este caso Andalucía, es su protección, como marcan las leyes nacionales e internacionales.

Ha indicado que, por supuesto, se intenta la "reagrupación familiar" de los menores como primer paso, pero cuando es imposible la administración andaluza tiene que tutelarlos.

Ruiz ha defendido la "sensibilidad" del Gobierno andaluz a la hora de atender a esos menores, con presupuesto propio, porque el Gobierno central no pone ni "un solo euro". Ha señalado que Andalucía cuenta con un modelo de calidad, muy novedoso, en la atención a estos menores, que está además basado en programas de convivencia.

Ha expuesto que Andalucía atiende en este momento a 1.700 menores migrantes y que se espera que esa cifra pueda aumentar con la llegada del verano y el aumento en la afluencia de pateras en las costas andaluzas.

Ha indicado que la Junta expuso ante el Gobierno central, con motivo del debate con las comunidades sobre la acogida de menores de Ceuta, que se tenía que tener en cuenta esa situación de Andalucía y que se requería una política de estado para afrontar esta situación.

"A pesar de que no se ha tenido en cuenta, es el momento de la lealtad, de trabajar todos juntos y de apoyar a Ceuta", ha apuntado.