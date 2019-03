Rocío Ruiz irá a la manifestación por el 8M de Huelva "como una mujer más" y pide movilización "sin color político"

Publicado 04/03/2019 14:22:34 CET

Rocío Ruiz ha participado en la presentación en Sevilla del cupón que la ONCE ha creado para el sorteo del Día Internacional de las Mujeres

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha afirmado que participará en Huelva, su ciudad natal, en la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres "como una mujer más" y ha pedido que la movilización y reivindicaciones de esa jornada se realicen "sin color político".

Así se ha manifestado Ruiz este lunes en declaraciones a los periodistas tras un acto en la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla en Sevilla para presentar el cupón que dicha organización ha creado para el sorteo del Día Internacional de las Mujeres, en el que ha estado acompañada del delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

La consejera ha expuesto que irá a la manifestación "como todos los años", ya que el 8M "no es una cuestión política", por lo que tienen que estar "todas las mujeres", al igual que lo ha estado ella en el pasado "como madre trabajadora" con "muchísimos problemas para conciliar y para llevar una familia adelante".

En esta línea, ha exigido "que nadie se abandere de la mujer" y ha explicado que la postura del Gobierno autonómico para este día es que son "unas mujeres más y hombres más, luchando por la igualdad, pero no en un sentido político, y respetando la libertad de cada persona a hacer sus paros, sus huelgas y lo que estimen conveniente".

Asimismo, ha destacado que la Junta hará un manifiesto institucional en el próximo Pleno del Parlamento, que leerá el presidente andaluz, Juanma moreno, con el que van a apoyar este día en la misma línea que ya lo hizo la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet. "Creo que lo dejamos muy claro, que es una lucha de hombres y mujeres, que no queremos que sea sectario y que no creemos que tenga que apoderarse de la bandera de la mujer ningún partido político", ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado que a ella le dijeron en el pasado "que no podía luchar por las mujeres porque era de derechas", un razonamiento que ha calificado de "anticuado, equivocado y discriminatorio", y ha asegurado que en el Gobierno autonómico "van a seguir luchando" contra la violencia machista, "una de las grandes lacras" de la sociedad, y que no darán "ningún paso atrás" en materia de igualdad de género.

Por otro lado, ha criticado que los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía "han hecho dejaciones de funciones en muchos aspectos", afirmación tras la cual ha reprochado que no existen planes de igualdad "desde hace 12 años" y que el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres "no se hace desde 2013". "Esto no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, ni ningún partido, esto es una lucha de todos y luego hay que hacer política de verdad", ha remarcado.

CON LA ONCE "PARA DERRIBAR BARRERAS"

Por su parte, durante el acto de presentación del cupón conmemorativo, la consejera ha indicado que el Gobierno andaluz seguirá colaborando con la ONCE "para derribar barreras y romper muros de cristal con tenacidad" porque la igualdad depende de "un trabajo de política útil con planes estratégicos de igualdad en las empresas para que la igualdad sea real y efectiva".

En esta línea, ha abogado por flexibilizar horarios y generar incentivos empresariales para contribuir a la igualdad de género desde un trabajo conjunto de todas las consejerías de la Junta de Andalucía, y ha hecho hincapié en la importancia del empleo y la educación como "mejores armas" para favorecer la prevención y combatir esta discriminación.

Tras denunciar que el 64 por ciento de las mujeres con discapacidad no tienen trabajo, la consejera ha explicado que "hay que trabajar el doble" porque "las mujeres con discapacidad son doblemente vulnerables y sufren violencia machista más oculta que hay que sacar a la luz con coraje y con la verdad" para "que el 8 de marzo no lo tengamos nunca más que recordar".

En la misma línea se ha pronunciado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, que ha subrayado que el Cuponazo para el Día Internacional de las Mujeres "quiere dejar patente que hay que seguir luchando por los derechos de las mujeres y alentando su participación en todos los ámbitos sin ningún tipo de restricción o discriminación".

En su opinión, los trece millones y medio de cupones que se repartirán ese día son "una llamada de atención a la sociedad para reclamar más ambición y más compromiso" a favor de la mujer como persona y como colectivo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial ha subrayado también la necesidad de "mantener viva esta lucha" ante los "riesgos que se ciernen todavía contra las mujeres". En este sentido, ha reclamado más visibilidad para la mujer con discapacidad "en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito rural" y, debido a este último motivo, el 8 de marzo "no hay nada que celebrar y mucho que reivindicar".

Finalizada la presentación, las mujeres asistentes, afiliadas a la ONCE, trabajadoras y mujeres con otras discapacidades han pinchado unos globos que llevaban escritas palabras vinculadas a la lucha en defensa de la mujer y contra la desigualdad.

LA BRECHA SALARIAL "SE DISPARA" UN 33% EN MUJERES CON DISCAPACIDAD

La Fundación ONCE ha resaltado que el Grupo Social ONCE da empleo directo en Andalucía a 11.637 personas, de las cuales, 5.237, un 45 por ciento del total, son mujeres y, a su vez, el 58 por ciento de ellas con discapacidad, unas cifras que manifiestan su "cumplimiento con el principio de paridad de género".

No obstante, la fundación ha lamentado que 3l salario medio de una mujer con discapacidad es de 17.300 euros frente a los 20.100 de las mujeres sin discapacidad, en base a datos que atribuye al Instituto Nacional de Estadística (INE) que dejan un diferencia de casi 3.000 euros entre ambos perfiles.

En el caso de los hombres, aquellos que tienen discapacidad tienen un sueldo medio de 20.600 euros, frente a los 25.900 de los que no tiene discapacidad, lo que "supone que la brecha salarial en España se dispara un 33 por ciento cuando se trata de mujeres con discapacidad", ha criticado la fundación.