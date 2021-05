Rocío Ruiz descarta dimitir y pide a Vox cambiar su discurso: "Los niños que llegan a las costas no invaden España"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha descartado dimitir, como le ha reclamado Vox, y ha pedido a este partido "que recapaciten este tipo de mensajes porque los niños menores que llegan a nuestras costas no son soldados y no están invadiendo España".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en un acto en Madrid, donde ha subrayado que ella hace política "con responsabilidad, con derechos de verdad, con derechos de Estado, con un cumplimiento de las leyes y de los derechos humanos", y eso no va a cambiar. "No lo podemos dejar de hacer, no lo voy a dejar de hacer. Tenemos estos principios, estos valores en el gobierno de Andalucía, no tenemos otros", ha subrayado.

"Mi dimisión la han pedido ya ocho veces, entonces entiendo que cuando hablo de violencia de género pues pidan mi dimisión, que cuando hablo de los derechos Lgtbi pidan mi dimisión, que cuando hablo de protección de los menores no acompañados hablen de dimisión...", ha ironizado.

Concretamente, Vox ha pedido la dimisión de la consejería en un tuit adjuntando un vídeo sobre un momento de su intervención este martes en la Comisión sobre políticas de protección de la infancia del Parlamento de Andalucía, donde habla de la situación en Ceuta, y este partido le acusa de hacer un efecto llamada.

La consejera ha explicado que Andalucía tiene "la obligación por las leyes internacionales y nacionales" de defensa del menor de atender a aquellos que llegan a las costas de la región. "No es un ofrecimiento a Ceuta, es que nosotros estamos atendiendo a los niños que llegan en pateras a nuestras costas y que además están llegando con muchísima más asiduidad con esta crisis migratoria", ha dicho.

"Lo que propone Vox es que los devolvamos y lo que le he explicado a Vox muchísimas veces es que desde un gobierno responsable que cumple las leyes no podemos hacer eso porque sería un delito, una infracción de las leyes. Por lo tanto, los vamos a seguir atendiendo. No hemos dicho en ningún momento que vayamos a atender a niños de Ceuta. Esa decisión se va a tomar hoy, me imagino, en un Consejo Interterritorial que tenemos con el Ministerio y todas las comunidades autónomas", ha subrayado.

Ha defendido que ahora toca "altura política y no aprovechar estas situaciones para pedir cometer delitos como sería abandonar a los menores en este caso que llegan a nuestras costas y que no cumplamos las leyes".