Rodríguez destaca la labor solidaria del Banco de Alimentos de Granada y llama a la colaboración ciudadana

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, visita las instalaciones de la Fundación Banco de Alimentos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado las instalaciones de la Fundación Banco de Alimentos, donde ha destacado la labor solidaria de esta entidad y ha llamado a la colaboración ciudadana.

Rodríguez ha mantenido un encuentro con el presidente de la entidad, Manuel Marchal, para abordar su actividad y las necesidades que afronta en su labor de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el recorrido, Rodríguez ha tenido la oportunidad deconocer el trabajo diario de los profesionales y voluntarios que colaboran en la recogida, organización y distribución de alimentos destinados a quienes más lo necesitan.

El presidente de la Diputación ha agradecido la dedicación de quienes hacen posible esta labor y ha destacado el importante papel social que desempeña el Banco de Alimentos en la provincia.

"Detrás de cada alimento que se recoge y se distribuye hay personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás. un trabajo muchas veces silencioso, pero fundamental para quienes atraviesan momentos difíciles y necesitan el apoyo de toda la sociedad", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, empresarial y del voluntariado para que entidades como el Banco de Alimentos puedan continuar desarrollando su actividad y atendiendo a las familias que precisan ayuda.

"La solidaridad necesita de la implicación de todos. Cada aportación, por pequeña que pueda parecer, es vital para una familia que necesita apoyo. Por eso, es fundamental reconocer el trabajo de quienes están cada día al frente de esta labor y animar a los granadinos a seguir cooperando", ha afirmado.

El encuentro ha permitido también intercambiar impresiones sobre las necesidades de la entidad y los retos que plantea la atención a las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Granada, Manuel Marchal, ha remarcado que "siempre hemos tenido problemas para almacenar los productos frescos, porque el espacio con el que contamos es limitado, a pesar de que somos el cuarto banco de alimentos de España en entrega de alimentos".

Si a esto se une que desde abril de 2026 está en vigor la ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, por el que cada vez más aumenta la necesidad de almacenaje de excedentes alimentarios frescos para su reparto, hace imprescindible aumentar y optimizar la zona de almacenaje.

"Ahora mismo, contamos con la cesión de un solar por parte de Mercasa y el Ayuntamiento de Granada, para trasladar las instalaciones y estamos en el proceso de buscar fondos para poder acometer con éxito el proyecto a la mayor brevedad posible".

Para ello, es fundamental el apoyo de instituciones como la Diputación, el empresariado y los propios granadinos que deben "ser referencia" con sus donaciones y su esfuerzo, en la protección alimentaria de las familias más desfavorecidas.

En ese sentido la fundación está preparando una iniciativa para la creación de un muro solidario en el que la sociedad granadina pueda ver cómo se materializa su esfuerzo personal.