Rodríguez (PP) agradece la labor del alcalde saliente de Loja, que ha "transformado" esta ciudad de Granada

El presidente del PP y de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, atiende a los medios - PP

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en la provincia de Granada, Francis Rodríguez, ha agradecido la labor del alcalde saliente de Loja, Joaquín Camacho, que ha renunciado al cargo para centrarse en su labor como senador popular, y ha enfatizado que ha "transformado" la ciudad del Poniente en sus 14 años al frente del consistorio.

A preguntas de los periodistas en Motril donde como presidente de la Diputación ha asistido a los actos programados por la inauguración del IV Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros en Andalucía, Rodríguez ha apuntado a que Camacho "ha sido capaz de conseguir una mayoría absolutísima" y "ha puesto en el mapa" a Loja.

"Cuando una persona tiene dos cargos al final" termina "perdiendo" uno de "los dos espacios donde no está", ha explicado el presidente del PP de Granada, quien ha dicho entender "perfectamente" que Camacho "haya decidido dar un paso al lado" y "que se centre ahora en sus funciones como senador".

"Tenemos que utilizar la plataforma que son las Cortes Generales para pelear" y "luchar" para "reivindicar los derechos de los granadinos" y que "se hagan inversiones reales" que se esperan históricamente como las de las canalizaciones de Rules, ha ejemplificado.

De ahí su agradecimiento a Camacho "como compañero y amigo y después como presidente del PP de la provincia", teniendo Loja "un potencial tremendo" con una comarca que es la que "ha conseguido más fondos europeos" para transformar "también los anejos" con el apoyo de la Diputación.