Rodríguez propondrá el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia de la atleta María Pérez

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado este sábado que propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones de la institución provincial el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia de la atleta granadina María Pérez, en reconocimiento a su brillante trayectoria y a su contribución al prestigio de Granada en el ámbito deportivo.

En un comunicado, Rodríguez ha destacado que la marchadora granadina "es una leyenda viva del deporte, un orgullo para Granada y para todos los granadinos" y ha subrayado que "sus éxitos internacionales la han situado en la élite mundial, llevando siempre el nombre de nuestra tierra a lo más alto de los podios".

El presidente de la Diputación ha incidido en que María Pérez "es un ejemplo para nuestros jóvenes, que encuentran en ella un espejo en el que mirarse para perseguir sus sueños con constancia, esfuerzo y sacrificio". Asimismo, ha señalado que "está haciendo bandera de Granada más allá de nuestras fronteras, representándonos en todo el mundo".

Francis Rodríguez ha recordado además que la deportista ya recibió en 2018 la Granada Coronada y ha asegurado que "con este nombramiento como Hija Predilecta de la provincia reconocemos y reafirmamos el compromiso de toda Granada con una atleta que ya es historia viva de nuestro deporte y de nuestra tierra".