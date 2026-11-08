Rojas afirma que con Feijóo Granada "volverá a estar entre las prioridades del Gobierno"

El cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Granada, Carlos Rojas. - PP

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Granada, Carlos Rojas, ha defendido que con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España "se abrirá una nueva etapa de estabilidad y planificación presupuestaria" que permitirá recuperar las inversiones y los compromisos pendientes con Granada, frente a la "dejadez del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha llegado al final de esta etapa política sin presentar Presupuestos Generales del Estado".

Rojas ha denunciado que la ausencia de cuentas estatales ha "hipotecado oportunidades de desarrollo para Granada, al mantener sin una planificación presupuestaria actualizada proyectos e inversiones que considera fundamentales para el futuro de la provincia".

"Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado unos Presupuestos para explicar qué inversiones tenía previstas para Granada. Con Feijóo queremos pasar de la dejadez a la gestión, de los anuncios a los compromisos y de los proyectos eternamente pendientes a las inversiones que nuestra provincia necesita", ha afirmado.

El candidato popular ha lamentado que España continúe funcionando con cuentas prorrogadas, una situación que, a su juicio, evidencia la falta de capacidad del PSOE para ofrecer un proyecto económico y político que responda a las necesidades actuales de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado constituyen la principal herramienta para establecer las prioridades de un Gobierno, comprometer recursos y planificar las inversiones que necesitan las distintas provincias.

"Los Presupuestos no son un trámite ni un papel que se presenta para cumplir un expediente. Son la herramienta con la que un Gobierno demuestra qué quiere hacer por los ciudadanos. Sánchez ha renunciado a esa responsabilidad y Granada ha sufrido las consecuencias de su falta de planificación con el silencio cómplice del PSOE de Granada", ha señalado.

INVERSIONES QUE GRANADA NECESITA

Rojas ha recordado que Granada mantiene importantes reivindicaciones pendientes en materia de infraestructuras, comunicaciones y agua, y ha defendido que estas actuaciones necesitan una planificación económica estable y compromisos presupuestarios concretos.

Entre ellas, ha destacado las conducciones de la presa de Rules, fundamentales para garantizar el futuro de la agricultura de la Costa Tropical; la autovía A-81 entre Granada y Córdoba; la recuperación de la conexión ferroviaria Guadix-Baza-Lorca; y la mejora de las comunicaciones ferroviarias de la provincia.

"Granada tiene proyectos estratégicos que llevan demasiado tiempo esperando. No podemos seguir dependiendo de anuncios sin calendarios claros ni de promesas que nunca terminan de convertirse en realidades. Necesitamos inversiones, financiación y voluntad política para llevarlas adelante".

Asimismo, ha insistido en que la provincia dispone de un enorme potencial económico, agrícola, turístico y tecnológico que necesita el respaldo de unas infraestructuras adecuadas para seguir creciendo y generando oportunidades.

En este sentido, ha defendido que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "permitirán dejar atrás una etapa marcada por la falta de planificación y abrir otra basada en la estabilidad, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos con Alberto Núñez Feijóo".

"El cambio necesario es dejar atrás un Gobierno que ni siquiera ha presentado sus Presupuestos y recuperar otro que planifique, gestione y cumpla con nuestra provincia. Con Alberto Núñez Feijóo queremos que Granada vuelva a estar presente en las prioridades del Gobierno de España", ha expuesto.