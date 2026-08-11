Romero afirma que el alcalde de Córdoba incumple los acuerdos con el PSOE que permitieron el presupuesto de 2021

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha lamentado este martes que el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "continúa incumpliendo uno de los compromisos adquiridos con el PSOE para hacer posibles los presupuestos municipales del año 2021", en concreto el referido al "inicio de los estudios para la construcción de apartamentos para personas mayores en los distintos distritos de la ciudad".

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha recordado que su grupo municipal actuó "con responsabilidad institucional al facilitar la aprobación de los presupuestos municipales" mediante su abstención, "evitando que Córdoba se quedara sin unas cuentas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y para tener los recursos suficientes para hacer frente a la aportación municipal para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET)".

Aquella decisión, según ha subrayado el edil socialista, "se adoptó en beneficio del interés general y estuvo acompañada de una serie de compromisos asumidos por el equipo de gobierno del PP, entre ellos el impulso de este proyecto, que años después continúa sin materializarse".

Romero ha subrayado que "el Grupo Socialista cumplió con su palabra y puso por delante los intereses de Córdoba para que la ciudad tuviera presupuestos. Quien no ha cumplido es José María Bellido, que ha ido olvidando uno tras otro los compromisos que asumió para sacar adelante esas cuentas municipales."

Entre esos acuerdos figuraba la puesta en marcha de los estudios necesarios para construir apartamentos destinados a personas mayores en los distintos barrios de Córdoba, "una iniciativa impulsada por el Grupo Socialista para que nuestros mayores puedan seguir viviendo en el entorno donde han desarrollado toda su vida, cerca de sus familias, amistades, comercios de proximidad, centros de salud y del tejido social del que forman parte".

En el PSOE consideran que ha llegado el momento de recuperar ese proyecto y "ampliarlo, para que también contemple apartamentos destinados a jóvenes, facilitando así su emancipación mediante viviendas asequibles, que les permitan iniciar un proyecto de vida independiente, sin tener que abandonar el barrio donde han crecido".

Para Romero, "se trata de una iniciativa con un enorme impacto social, ya que responde simultáneamente a dos de los principales retos de Córdoba, el envejecimiento de la población y las enormes dificultades de acceso a la vivienda que sufren los jóvenes".

Los apartamentos para personas mayores "favorecerían un envejecimiento activo, combatirían la soledad no deseada y permitirían que muchos vecinos continúen viviendo en su barrio de siempre, manteniendo su autonomía y sus relaciones personales. Al mismo tiempo, los apartamentos para jóvenes ofrecerían una oportunidad real para emanciparse sin romper los vínculos familiares y sociales que constituyen una red de apoyo imprescindible durante los primeros años de independencia".

Además, "esta medida tendría un efecto positivo sobre el mercado de la vivienda en Córdoba. Muchas personas mayores que decidieran trasladarse a estos apartamentos podrían vender su vivienda habitual o incorporarla al mercado del alquiler, aumentando la oferta disponible y facilitando que otras familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda en mejores condiciones".

El Grupo Municipal Socialista defiende que este modelo "debe implantarse de manera progresiva en todos los distritos de Córdoba, para que ningún vecino tenga que abandonar su barrio por falta de alternativas residenciales adaptadas a sus necesidades".

En opinión de Romero, "es una propuesta en la que todos ganan. Ganan nuestros mayores, porque podrán seguir viviendo con autonomía y dignidad en el barrio donde siempre han residido; ganan los jóvenes, porque tendrán una oportunidad real para emanciparse, y gana la ciudad, porque aumentará la oferta de vivienda disponible y se favorecerá el relevo generacional en nuestros barrios".