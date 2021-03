Romero (Cs) rechaza sea "extrapolable" a Andalucía moción de censura de Murcia y pide a Vox que "no haga juego" al PSOE

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha afirmado este miércoles que "la situación de Murcia no es extrapolable a Andalucía", en alusión a la moción de censura que ha acordado su partido con el PSOE para acceder a la Presidencia de esta Comunidad y romper su pacto con el PP, al sostener que en Andalucía "hay un Gobierno estable, que gestiona, que aporta soluciones a los andaluces".

Romero ha advertido a Vox, cuyo portavoz parlamentario, Alejando Hernández, ha exigido elecciones en Andalucía tras considerar que Cs "no es un socio fiable", de que "le está haciendo el juego a la señora (Susana) Díaz y parece su mayor aliado". "La sucursal de Vox está confundida y quiere confundir a los andaluces", ha apostillado.

"El señor Hernández con estas manifestaciones crea problemas", ha indicado Sergio Romero.

El portavoz de Cs, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha apelado, para descartar establecer semejanzas entre el escenario político que se abre en la Comunidad de Murcia y Andalucía, a "la estabilidad, la responsabilidad, la utilidad para continuar la legislatura" y ha esgrimido que "los andaluces lo que necesitan de sus políticos es no crear más problemas, más historias, y que solucionemos su día a día".

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, que ha reprochado al portavoz de Vox que haga uso "del comodín de Santiago Abascal", ha sostenido que "en ningún caso los andaluces están preocupados por lo que haya internamente en cada partido y sí lo que ocurre en sus casas con un familiar enfermo de Covid o por la pérdida de empleo".

"Lo último que le interesan a los andaluces son elecciones", ha esgrimido Sergio Romero, quien ha instado a ser conscientes de que "el día a día es muy crudo" y ha sostenido que "la política andaluza tiene suficiente envergadura como para hacer política de florero".

El portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía ha sostenido que su partido y sus representantes en el Gobierno andaluz "están en seguir trabajando por los andaluces". "En eso está ocupada la consejera Rocío Ruiz, el vicepresidente Juan Marín", ha afirmado Sergio Romero, quien ha ironizado sobre el papel autonómico de Vox para trasladar que "no hace falta que me digan lo que tengan que decir, a ver qué me dice el comodín Abascal".

"Ir ahora a elecciones no es responsable", ha proclamado Sergio Romero sobre la petición de Vox, que ha considerado que "esta posibilidad no es hacer un favor a los andaluces", por lo que ha esgrimido en este sentido argumentos como "tener unos presupuestos aprobados, eso es estabilidad" y ha instado a los dirigentes políticos a no enmarañarse "en guerras internas", así como ha pedido "ser más humildes".

Romero ha aseverado sobre la contribución de Ciudadanos en la política andaluza que "la consejera de Igualdad se parte la cara por los más vulnerables; el vicepresidente Juan Marín, como segunda máxima autoridad de Andalucía, hace idem de lo mismo; el grupo parlamentario intenta ser útil", por lo que ha instado a los dirigentes políticos a "poner los pies en la tierra, a que se pateen la calle y conozcan los problemas de la gente, como el hambre, o la necesidad".

"Basta ya, me parece vergonzoso, no voy a entrar en ese juego, estamos a mitad de legislatura, la más dura. Y están algunos hablando de elecciones", ha sostenido el portavoz parlamentario de Cs en Andalucía.

Sergio Romero ha defendido las declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, sobre la capacidad de Cs para "formar gobiernos a izquierda y derecha", para indicar que "la consejera ha dicho algo que venimos repitiendo: somos el único partido de centro".

"Sabemmos, podemos y queremos llegar a acuerdo con otras formaciones y gobernamos en diferentes ámbitos", ha explicado.

"No ha dicho nada extraño, es algo que no pueden decir Vox y Adelante Andalucía", ha afirmado para proseguir explicando que "continuaremos así, no hay ningún tipo de problema".